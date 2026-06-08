Стал известен вероятный состав сборной Узбекистана на матч против Нидерландов

Сегодня национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро проведет последний контрольный матч перед чемпионатом мира. Наши футболисты выйдут на поле против одной из сильнейших команд Европы — сборной Нидерландов.

Матч с таким соперником перед мундиалем станет серьезным испытанием для Узбекистана. Ведь Нидерланды отличаются быстрыми атаками, мощной полузащитой, высоким прессингом и физически крепкими игроками. Для Фабио Каннаваро эта встреча станет возможностью оценить реальное состояние команды, проверить тактические схемы и сделать окончательные выводы по основному составу перед чемпионатом мира.

Перед матчем ряд зарубежных изданий опубликовали свои прогнозируемые составы на эту игру. В частности, «Спортс Моле» также представил вероятные стартовые составы Нидерландов и Узбекистана.

По версии этого издания, Нидерланды могут выйти на поле в следующем составе: Вербрюгген, Дюмфрис, Ван Хекке, Ван Дейк, Аке, Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Саммервилл, Депай и Гакпо.

Что касается сборной Узбекистана, то «Спортс Моле» указал следующих игроков в стартовом составе: Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шукуров, Орунов и Шомуродов.

Портал Соккер365 также опубликовал свой прогнозный состав на этот матч. Согласно ему, Нидерланды, как ожидается, будут действовать по схеме 4-3-3. В воротах может сыграть Вербрюгген, в линии защиты — Аке, Ван Дейк, Ян-Пауль ван Хекке и Дюмфрис. В полузащите ожидаются действия Рейндерса, Гравенберха и Де Йонга, а в тройке нападения — Гакпо, Депай и Саммервилл.

Из этого состава видно, что сборная Нидерландов будет опираться на контроль мяча, доминирование в центре и быстрые атаки через фланги. Де Йонг и Гравенберх могут задавать темп игры в центре, а Гакпо и Депай — постоянно создавать угрозу в атаке. Линия защиты во главе с Ван Дейком имеет большое преимущество в воздушных единоборствах и позиционной игре.

По Узбекистану Соккер365 предположил схему 5-4-1. В воротах может сыграть Откир Юсупов, в защите — Фаррух Сайфиев, Абдулла Абдуллаев, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов и Шерзод Насруллаев. В полузащите заявлены Аббосбек Файзуллаев, Одил Хамробеков, Отабек Шукуров и Остон Орунов, а в центре нападения — Эльдор Шомуродов.

Эта схема показывает, что Каннаваро может выбрать осторожный и сбалансированный план игры против Нидерландов. Действия с пятью защитниками помогут нейтрализовать фланговые атаки соперника, создать плотность возле штрафной площади и искать возможности для быстрых контратак.

Особенно важна будет роль Абдукодира Хусанова в центре защиты. Ожидается, что защитник «Манчестер Сити» станет одной из главных опор команды в единоборствах против сильных нападающих Нидерландов, в верховых борьбах и при выборе позиции.

В полузащите дуэт Хамробекова и Шукурова должен обеспечить баланс в центре. На них может быть возложена задача выхода из-под прессинга соперника, борьбы за вторые мячи и начала быстрых контратак. Файзуллаев и Орунов же могут создать проблемы защите Нидерландов за счет скорости, дриблинга и неожиданных действий на флангах.

Эльдор Шомуродов указан как единственный центральный нападающий. В этом случае от капитана потребуется не только участие в голевых моментах, но и умение держать мяч, открывать зоны для партнеров и играть ключевую роль при переходе от обороны к атаке.

Матч против Нидерландов для Узбекистана — не просто товарищеская встреча. Это одна из самых серьезных репетиций перед чемпионатом мира. Каждая ошибка, каждое правильное решение и каждый тактический эпизод в игре против сильного соперника даст важную информацию штабу Каннаваро.

Главная задача нашей сборной перед мундиалем — сохранить порядок в обороне, выдержать давление соперника, не терять мяч в центре и эффективно использовать возможности в контратаках. Именно эти аспекты будут проверены в матче против такой сильной команды, как Нидерланды.

Конечно, объявленные составы пока являются прогнозными. Окончательное решение примут Фабио Каннаваро и тренерский штаб Нидерландов перед игрой. Однако эти прогнозы дают болельщикам представление о том, как может выглядеть тактическая картина матча.

Национальная сборная Узбекистана выходит на последний контрольный матч перед первым в истории чемпионатом мира. Соперник силен, испытание серьезно, ответственность велика. Теперь болельщики ждут от подопечных Каннаваро дисциплинированной игры, характера и действий, которые вселят уверенность перед чемпионатом мира.