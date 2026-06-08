Мэр Нью-Йорка сделал неожиданный прогноз на победителя ЧМ-2026

Пока весь мир смотрит за океан и до начала грандиозного футбольного праздника остаются считанные дни, не только спортивные эксперты, но и крупные политики продолжают делиться своими прогнозами. Один из таких интересных случаев произошел в США. Мэр Нью-Йорка, одного из хозяев мундиаля, Зохран Мамдани организовал с журналистами интерактивную игру, в которой заранее предсказал исходы матчей будущего Чемпионата мира — от группового этапа до финала. Эти прогнозы политика вызвали настоящий ажиотаж и бурные обсуждения в футбольном мире.

Цепочка прогнозов Зохрана Мамдани оказалась весьма неожиданной и богатой на сенсации. По его мнению, уже на стадии 1/16 финала произойдут настоящие «сенсации». Согласно предположению мэра, сборная Бразилии, родина футбола, неожиданно уступит представителю Азии — сборной Японии и рано покинет турнир. На этом же этапе сборная Португалии, ведомая Криштиану Роналду, не сможет преодолеть барьер в лице сборной Англии и попрощается с мундиалем.

Прогнозы градоначальника на последующие этапы также не оставили болельщиков равнодушными. Мамдани заявил, что в четвертьфинале сборная Колумбии одержит победу над действующим чемпионом — сборной Аргентины. Англичане же, обыграв хозяев турнира сборную США и сильную сборную Испании, выйдут в полуфинал, но на пороге финала уступят сборной Франции.

Самые захватывающие и драматичные события развернутся в финале: по мнению мэра, Франция уступит борьбу за главный трофей представителю Африки — сборной Марокко, которая впервые в истории станет чемпионом мира. Тройку лучших замкнет сборная Колумбии, одолевшая Англию.

Напомним, что этот грандиозный Чемпионат мира, который впервые примет 48 команд и пройдет на полях США, Мексики и Канады, официально стартует 11 июня текущего года. Насколько сбываются эти сенсационные и смелые прогнозы политика, мы вместе увидим в атмосфере живого футбола, которая начнется в ближайшие дни. Оставайтесь с нами!

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