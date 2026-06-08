Куман раскрыл секрет необычных матчей Нидерландов и Узбекистана...

Как мы сообщали ранее, сегодня ночью любители футбола станут свидетелями неожиданного и исторического события — национальная сборная Узбекистана дважды за один день выйдет на поле против европейского гранда Нидерландов. Главный тренер команды «оранжевых» Роналд Куман поделился деталями этого загадочного плана, объяснив истинные причины неожиданного решения и формат проведения встреч.

По словам опытного специалиста, эти два матча будут организованы с абсолютно разными целями и форматами. Первая встреча будет иметь статус официального товарищеского матча и пройдет в традиционном формате двух полных таймов по 45 минут. Сразу после завершения этой игры начнется второй матч — неофициальный и закрытый. Этот поединок решено провести в сокращенном формате: два тайма по 35 минут.

Роналд Куман не стал скрывать, что цель такого шага — проверить возможности всех футболистов, находящихся в распоряжении сборной. «Мы хотим предоставить каждому вызванному игроку достаточное время на поле. Поэтому в первом матче в основном сыграют игроки стартового состава, а во второй игре возможность получат футболисты, оставшиеся в запасе и нуждающиеся в игровой практике», — подчеркнул наставник нидерландцев.

Примечательно, что национальные сборные Нидерландов и Узбекистана никогда ранее не встречались друг с другом, и сегодняшний матч станет для них первым историческим противостоянием. Хотя эта встреча пройдет за закрытыми дверями, без зрителей, первый официальный матч будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и онлайн. Начало захватывающего поединка запланировано на 23:45 по ташкентскому времени. Второй матч, предназначенный для резервистов, транслироваться не будет.

Эти игры станут последним серьезным испытанием для обеих команд перед предстоящим престижным турниром за океаном. Как известно, Чемпионат мира, который примут США, Канада и Мексика и который впервые в истории объединит 48 сборных, стартует 11 июня текущего года и продлится до 19 июля. Подопечные Фабио Каннаваро, дебютирующие на этом грандиозном турнире, встретятся с серьезными соперниками на групповом этапе. Наши представители сыграют первый матч 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени против Колумбии, 23 июня в 22:00 — против Португалии, а 28 июня в 04:30 ночи померятся силами со сборной ДР Конго. Желаем нашим соотечественникам огромных побед в исторических матчах!

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