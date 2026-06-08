Алисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в Челси

·37·Спорт
Алисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в Челси

Звезда женской сборной США Алисса Томпсон блестяще начала карьеру в Лондоне и зарекомендовала себя как одна из самых талантливых молодых футболисток Женской суперлиги. Нападающая, перешедшая прошлым летом из клуба Энджел Сити в Челси, призналась, что превзошла свои внутренние цели на дебютный сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

21-летняя футболистка забила 9 голов во всех турнирах и стала вторым лучшим бомбардиром команды. «Считаю, что показала результат лучше, чем ожидала. Для меня большая честь играть за такую команду, как Челси, и я рада ежедневно работать над собой», — сказала Томпсон в интервью официальному сайту клуба.

Несмотря на личные достижения, командные результаты оказались не такими, как хотелось бы. После шести чемпионских титулов подряд «синие» под руководством Сони Бомпастор заняли третье место в лиге. Кроме того, в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА среди женщин команда уступила Арсеналу с общим счетом 2:3.

По словам Алиссы Томпсон, эти неудачи еще больше сплотили коллектив. Она выразила уверенность, что в сезоне-2026/27 Челси вернется на свой традиционный уровень и будет бороться за все трофеи. Футболистка поставила цель в следующем сезоне завоевать не только титул чемпиона Англии, но и европейскую корону.

ЧелсиАлисса ТомпсонФутболЖенская суперлигаЛига чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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