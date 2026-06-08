Стал известен стартовый состав сборной Узбекистана на матч против Нидерландов

В рамках подготовки к чемпионату мира национальные сборные продолжают проводить товарищеские матчи. Сборная Узбекистана, впервые в истории завоевавшая путевку на мундиаль, сегодня выйдет на поле в очередном важном испытании.

«Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро проведут контрольный матч против сборной Нидерландов перед чемпионатом мира. Ожидается, что встреча с одной из сильнейших команд европейского футбола станет серьезным экзаменом для наших представителей.

Стал известен стартовый состав сборной Узбекистана на эту встречу. Каннаваро доверил место в основе опытным футболистам и исполнителям, которые в последние годы укрепляют свои позиции в национальной команде.

Стартовый состав сборной Узбекистана на матч против Нидерландов:

Вратарь:

Откир Юсупов

Защитники:

Абдукодир Хусанов Фаррух Сайфиев Рустам Ашурматов Шерзод Насруллаев Джахонгир Орозоб

Полузащитники:

Акмаль Мозговой Отабек Шукуров Остон Урунов Аббосбек Файзуллаев

Нападающий:

Главный тренер: Фабио Каннаваро

Запасные игроки:

Абдувахид Нематов, Искандеров, Эшмуродов, Ботирали Эргашев, Хамдамов, Абдулла Абдуллаев, Жалолиддинов, Игорь Сергеев, Эсанов, Каримов, Улмасалиев, Рахмоналиев, Амонов, Жиянов, Темиров.

Из данного состава видно, что Каннаваро в матче против Нидерландов может сделать акцент на надежность в обороне и быстрые контратаки. Выход на поле таких футболистов, как Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов, Фаррух Сайфиев, Шерзод Насруллаев и Джахонгир Орозоб, свидетельствует о намерении команды плотно и дисциплинированно действовать в задней линии.

Особенно большая ответственность в этом матче ложится на Абдукодира Хусанова. Ожидается, что защитник «Манчестер Сити» станет ключевой фигурой для нашей команды в единоборствах против мощных и быстрых нападающих Нидерландов, в борьбе на втором этаже и при выборе позиции.

В полузащите будут действовать Отабек Шукуров, Акмаль Мозговой, Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов. Главная задача на этом участке поля — выход из-под прессинга соперника, сохранение мяча, помощь обороне и быстрый переход в атаку. Каждое решение в центре поля против такой команды, как Нидерланды, имеет огромное значение.

Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов могут создать проблемы обороне соперника своей скоростью, дриблингом и неожиданными действиями. Ожидается, что их активность на флангах или в полуфланговых зонах создаст возможности для Элдора Шомуродова.

В центре атаки на поле выйдет капитан нашей национальной команды Элдор Шомуродов. В этой игре от Элдора требуется не только активность в голевых моментах, но и умение держать мяч, связывать атаки и вести партнеров вперед.

Матч против Нидерландов для Узбекистана — не просто рядовая товарищеская встреча. Это один из важнейших этапов подготовки перед чемпионатом мира. В игре против сильного соперника будут проверены организация обороны, физическое состояние, тактическая дисциплина и психологическая готовность команды.

Этот матч имеет большое значение и для Фабио Каннаваро. Итальянский специалист еще раз оценит основной состав, взаимопонимание в обороне, баланс в полузащите и возможности в атаке перед мундиалем.

Сборная Узбекистана впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Поэтому каждый контрольный матч, каждый эпизод и действия каждого футболиста имеют особое значение. Матч против Нидерландов станет серьезной репетицией для «белых волков» перед настоящей большой сценой.

Болельщики ждут от нашей национальной команды мужественной игры, организованной обороны, быстрых атак и уверенных действий. Соперник силен, испытание тяжело, но именно такие встречи закаляют команду перед крупными турнирами.