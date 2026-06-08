Перес хочет оформить трансфер звезды «Челси» Энцо Фернандеса

·5·Спорт
Перес хочет оформить трансфер звезды «Челси» Энцо Фернандеса

На европейском трансферном рынке зреет очередная крупная и громкая сделка. Президент мадридского «Реала», опытный и мудрый Флорентино Перес планирует переманить в Мадрид полузащитника лондонского «Челси», чемпиона мира Энцо Фернандеса. Авторитетное Трансфер Невс Ливе издание, ссылаясь на известного инсайдера и журналиста Латигу Серрано, сообщило в эксклюзивном материале, что руководитель «королевского клуба» намерен сделать аргентинского таланта ключевой и центральной частью своей политической и стратегической президентской кампании.

Источник особо подчеркивает, что Флорентино Перес считает трансфер генерала центра поля «аристократов» не просто обычной покупкой, а своим «трансфером мечты». Мадридский гранд полагает, что именно стиль игры Энцо, его видение поля и высокий футбольный интеллект идеально подойдут для того, чтобы сделать линию полузащиты еще более совершенной и непобедимой. На самом деле, талантливый аргентинский форвард уже давно занимал высокие строчки в списке главных кандидатов на переезд на «Сантьяго Бернабеу».

В настоящее время 25-летний талантливый футболист имеет долгосрочный контракт с лондонским клубом, рассчитанный до 2032 года. Однако из-за того, что команда «Челси» проводит последние сезоны неудачно и нестабильно, оставаясь за бортом еврокубков, сам Фернандес серьезно рассматривает возможность открыть новую страницу в карьере и перейти в более мощный клуб, борющийся за трофеи. Известный Трансфермаркт портал на данный момент оценивает трансферную стоимость этого полузащитника в 90 миллионов евро.

Следите за новым проектом «Галактикос» в мадридском «Реале», грандиозным контрактом, который Флорентино Перес готовит для Энцо Фернандеса, и самыми горячими трансферными новостями европейского футбола всегда вместе с нами на страницах Замин!

Флорентино ПересЭнцо ФернандесРеал МадридЧелсиСантьяго Бернабеу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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