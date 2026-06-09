Криштиану Роналду не «инопланетянин»: Данило о бывшем партнере

Криштиану Роналду часто изображают как сверхъестественную фигуру, выделяющуюся в мире спорта благодаря своей страсти к совершенству. Однако его бывший партнер по командам «Реал Мадрид» и «Ювентус» Данило рассказал, каково это — делить с пятикратным обладателем «Золотого мяча» раздевалку. По словам бразильского защитника, португальская легенда гораздо более искренний и простой человек, чем кажется публике. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию The Athletic Данило попытался развеять неверные представления о легендарном нападающем. По его словам, звезда «Аль-Насра», несмотря на свои достижения и неустанную работу, за кадром остается очень открытым человеком. «Люди думают, что Криштиану — инопланетянин, но он был обычным парнем, который улыбался и проводил время со своей семьей. Конечно, он живет футболом почти во всем, чтобы становиться лучше каждый день», — говорит Данило.

При этом Данило отметил профессиональный драйв, который позволял опытному нападающему оставаться на высоком уровне более двадцати лет. Защитник лично наблюдал, как менталитет Роналду влияет на окружающих. По его словам, в туринском клубе Криштиану, будучи более опытным, мотивировал партнеров по команде выкладываться на тренировках и в матчах.

Данило также отметил сходство между опытным тренером Карло Анчелотти и Криштиану Роналду. Оба специалиста, неоднократно достигая вершин спорта, не предаются высокомерию в работе. «Анчелотти такой же, как Криштиану. Будучи одним из самых известных людей в мире футбола, он живет с нами как обычный человек. Он скромен, и это одно из важнейших качеств чемпионов. Он многого добился, но продолжает работать так, будто ничего не выигрывал», — добавил он.