За считанные дни до старта чемпионата мира, в разгар подготовки, национальная сборная Узбекистана провела исторический и напряженный товарищеский матч против одного из грандов европейского футбола — сборной Нидерландов. Эта захватывающая встреча, прошедшая на зеленом газоне роскошного стадиона «Айкан» в Нью-Йорке (США), увидела, как «белые волки» мужественно сражались против мировых звезд, но в итоге уступили с минимальным счетом 1:2.

Матч, как и ожидалось, начался с обоюдоострых атак. На 31-й минуте защитник нашей команды Джавохир Орозбеков был вынужден нарушить правила против нападающего соперника в своей штрафной площади, и главный арбитр без колебаний назначил пенальти в ворота Узбекистана. Звезда клуба «Ливерпуль» Коди Гакпо точно и мощно пробил с одиннадцатиметровой отметки, открыв счет и выведя европейцев вперед. Первый тайм завершился с небольшим преимуществом соперников.

Однако во втором тайме подопечные Фабио Каннаваро проявили настоящий характер и перехватили инициативу. Серия опасных атак вскоре принесла плоды: опытный нападающий Игорь Сергеев воспользовался недопониманием и грубой ошибкой защитников соперника, переиграл вратаря и восстановил равновесие — 1:1! Этот гол подарил настоящую радость сотням соотечественников на трибунах и миллионам болельщиков у экранов.

К сожалению, на последних минутах драматичного матча удача немного отвернулась от наших парней. Во время очередной атаки нидерландцев арбитр вновь назначил спорный пенальти в ворота Узбекистана. К точке снова подошел Коди Гакпо, который хладнокровно оформил дубль и принес своей команде победный гол. Таким образом, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейцев. Несмотря на поражение, наши соотечественники доказали, что способны показать содержательную и боевую игру против топ-сборной накануне ЧМ-2026.

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