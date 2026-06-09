Что Роналд Куман сказал об игре против Узбекистана?

Сборная Нидерландов вышла на поле в товарищеском матче против Узбекистана в рамках подготовки к чемпионату мира. В контрольной встрече, прошедшей в Нью-Йорке, «оранжевые» одержали победу со счетом 2:1. Однако после матча главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман говорил больше о решениях арбитров, чем о результате.

Матч стал важным этапом подготовки для Нидерландов перед мундиалем. Несмотря на победу, игра далась команде нелегко. Сборная Узбекистана смогла сравнять счет и оказывала серьезное сопротивление сопернику до самого финального свистка.

После матча Роналд Куман высказался о стремлении нападающих забивать голы. По его словам, каждый форвард выходит на поле с целью поразить ворота, и команда должна продолжать создавать голевые моменты.

«Думаю, нападающие всегда хотят забивать. Надеюсь, мы продолжим создавать моменты. Создать один шанс — это хорошо, но забить два гола, естественно, еще важнее. Иначе вы не сможете побеждать во многих матчах», — заявил Куман.

Тренер также подчеркнул, что не был сильно расстроен после этой встречи. По его мнению, эмоции после предыдущего матча против Алжира были гораздо тяжелее. Ведь в первой половине той игры Нидерланды создали множество отличных моментов, но не смогли их реализовать и в итоге проиграли.

«Сейчас я не так сильно разочарован. Я был более расстроен после матча с Алжиром, потому что в первом тайме той встречи мы создали очень много хороших моментов», — добавил он.

По словам Кумана, до момента с красной карточкой Нидерланды практически не сталкивались с серьезными проблемами в матче против Узбекистана. Команда контролировала ход игры, но эпизод с удалением изменил сценарий встречи.

«На этот раз до красной карточки мы практически ничего не упустили из рук. Однако момент с удалением стал совершенно непонятным случаем», — сказал тренер.

Роналд Куман выразил сильное недовольство именно этим эпизодом. По его мнению, решение показать красную карточку футболисту в ситуации, где не было умышленной игры рукой, было непонятным. Тренер с иронией отметил, что если судейство на чемпионате мира будет на таком же уровне, то турнир может запомниться множеством спорных ситуаций.

«Скажите, как можно дать красную карточку футболисту в ситуации, где не было умышленной игры рукой? Если на чемпионате мира арбитры будут судить так же, нас ждет еще много забавных историй», — заявил Куман.

Эти слова стали одной из главных тем для обсуждения после матча. Ведь, несмотря на товарищеский статус игры, такие матчи являются проверкой для судей, игроков и тренеров перед чемпионатом мира. На крупном турнире каждое решение может повлиять на исход всей игры.

Для Нидерландов эта победа стала положительным статистическим результатом. Однако из слов Кумана видно, что команда еще не достигла идеального состояния во всех аспектах. Эффективная реализация созданных моментов, полный контроль игры и сохранение хладнокровия в сложных ситуациях остаются важными задачами для голландцев.

Сборная Узбекистана также проверила свои силы в матче против сильного соперника. Подопечные Фабио Каннаваро смогли сравнять счет в концовке игры и заставили Нидерланды нервничать до последних минут. Этот опыт стал полезным для нашей национальной команды перед дебютом на мундиале.

Конечно, матч завершился со счетом 2:1 в пользу Нидерландов. Но в таких играх важен не только счет, но и действия на поле, командная дисциплина и реакция на сильного соперника. Узбекистан боролся до конца и не позволил сопернику одержать легкую победу.

Куман, несмотря на победу, не обошел стороной вопрос судейства. Его слова указывают на то, что дискуссии вокруг решений арбитров перед чемпионатом мира могут только усилиться. Если таких эпизодов станет больше на крупном турнире, нервозность среди тренеров и игроков неизбежно возрастет.

Напомним, что Нидерланды одержали победу над Узбекистаном со счетом 2:1, завершив последний подготовительный матч перед чемпионатом мира. Теперь «оранжевые» переходят к финальной стадии подготовки к основному турниру, а Узбекистан сделает важные выводы из этой игры перед своим историческим дебютом на мундиале.