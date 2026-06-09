Организаторы ЧМ-2026 отменили квоту на билеты для болельщиков Ирана

Всего за два дня до официальной церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которого с нетерпением ждет весь мир, произошло неожиданное событие, вызвавшее большой ажиотаж и споры вокруг турнира. Организационный комитет престижного мундиаля принял решение полностью отменить квоту официальных билетов, выделенных для болельщиков сборной Ирана. Официальное заявление по этому неприятному и неожиданному поводу сделала Федерация футбола Ирана, а соответствующее обращение было опубликовано на портале одного из крупнейших и наиболее авторитетных Рейтер информационных агентств.

Согласно данным международных источников, тысячи иранских футбольных фанатов, которые полностью доверяли ранее официально утвержденным и объявленным правилам и тщательно планировали свои поездки за несколько месяцев, оказались в крайне сложной ситуации. Многие болельщики, купившие дорогие авиабилеты через океан, забронировавшие отели и понесшие значительные расходы на дорогу, уже прибыв на территорию США, теперь полностью лишены возможности вживую наблюдать за историческими матчами своей любимой сборной с трибун стадионов.

«Очень многие иранские футбольные болельщики, опираясь на прозрачный процесс, ранее официально объявленный организаторами, уже предприняли все необходимые меры и составили планы для посещения матчей. Тем не менее, накануне старта турнира было принято столь жесткое и непонятное решение именно в отношении наших фанатов», — выразили свое недовольство и сожаление представители Федерации футбола Ирана. Эта ситуация вызывает широкие обсуждения в футбольном сообществе.

Стоит отметить, что по результатам жеребьевки сборная Ирана должна провести все матчи группового этапа ЧМ-2026 именно на зеленых полях США. Согласно расписанию турнира, представители Азии должны встретиться в напряженных матчах с сильным европейским грандом Бельгией, африканской командой Египта и мастерской сборной Океании Новой Зеландии. После этого решения организаторов иранской сборной придется действовать на матчах в США без прямой моральной поддержки болельщиков.

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