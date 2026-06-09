Руководство «Баварии» отказалось продавать Майкла Олисе в «Реал»

В разгар летнего трансферного окна в европейском футболе прозвучало очередное громкое и неожиданное заявление. Талантливый и быстрый вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе не перейдет в мадридский «Реал» этим летом. Фабрицио Романо, один из самых надежных и известных инсайдеров в мире футбола, категорически опроверг слухи о возможном переходе француза в королевский клуб. По его словам, несмотря на готовность «Реала» выложить фантастические 150 миллионов евро, немецкий гранд не намерен легко расставаться со своим лидером.

Согласно эксклюзивной информации источника, руководство мюнхенского клуба считает талантливого нападающего одной из ключевых фигур в своей долгосрочной стратегической программе на ближайшие годы. Поэтому, какими бы крупными ни были финансовые предложения с рынка, у «Баварии» нет планов по его продаже. Ранее легендарный почетный президент немецкого клуба Ули Хенесс также занял жесткую позицию, подчеркнув, что любая сделка, ослабляющая команду спортивно, абсолютно нелогична и бесполезна для мюнхенского гранда.

Кроме того, важный аспект ситуации заключается в том, что у самого Майкла Олисе нет желания покидать Мюнхен. Игрок сборной Франции чувствует себя максимально комфортно в Бундеслиге и в прекрасном немецком городе. Он полностью адаптировался к внутренней атмосфере команды и доволен своей ключевой ролью в тактической схеме клуба.

Ранее международные СМИ называли главной причиной интереса «Реала» к Олисе желание мадридцев усилить правый фланг атаки. Однако после последнего заявления Фабрицио Романо вероятность реализации этой трансферной бомбы до лета 2026 года оценивается как крайне низкая. Болельщики мюнхенцев точно увидят своего любимца на «Альянц Арене» в новом сезоне.

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