Руководство «Баварии» отказалось продавать Майкла Олисе в «Реал»

·8·Спорт
Руководство «Баварии» отказалось продавать Майкла Олисе в «Реал»

В разгар летнего трансферного окна в европейском футболе прозвучало очередное громкое и неожиданное заявление. Талантливый и быстрый вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе не перейдет в мадридский «Реал» этим летом. Фабрицио Романо, один из самых надежных и известных инсайдеров в мире футбола, категорически опроверг слухи о возможном переходе француза в королевский клуб. По его словам, несмотря на готовность «Реала» выложить фантастические 150 миллионов евро, немецкий гранд не намерен легко расставаться со своим лидером.

Согласно эксклюзивной информации источника, руководство мюнхенского клуба считает талантливого нападающего одной из ключевых фигур в своей долгосрочной стратегической программе на ближайшие годы. Поэтому, какими бы крупными ни были финансовые предложения с рынка, у «Баварии» нет планов по его продаже. Ранее легендарный почетный президент немецкого клуба Ули Хенесс также занял жесткую позицию, подчеркнув, что любая сделка, ослабляющая команду спортивно, абсолютно нелогична и бесполезна для мюнхенского гранда.

Кроме того, важный аспект ситуации заключается в том, что у самого Майкла Олисе нет желания покидать Мюнхен. Игрок сборной Франции чувствует себя максимально комфортно в Бундеслиге и в прекрасном немецком городе. Он полностью адаптировался к внутренней атмосфере команды и доволен своей ключевой ролью в тактической схеме клуба.

Ранее международные СМИ называли главной причиной интереса «Реала» к Олисе желание мадридцев усилить правый фланг атаки. Однако после последнего заявления Фабрицио Романо вероятность реализации этой трансферной бомбы до лета 2026 года оценивается как крайне низкая. Болельщики мюнхенцев точно увидят своего любимца на «Альянц Арене» в новом сезоне.

Следите за новыми победами Майкла Олисе в составе «Баварии», последними скрытыми баталиями на трансферном рынке и самыми горячими эксклюзивными репортажами из мира европейского футбола вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси возвращается в строй: тренер сборной Аргентины дал позитивный прогнозЛионель Месси возвращается в строй: тренер сборной Аргентины дал позитивный прогнозСегодня, 16:37Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?Сегодня, 16:20Гари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорблениеГари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорблениеСегодня, 16:12ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...Сегодня, 15:45«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»Сегодня, 15:29Стало известно, почему Кеннет Айххорн отклонил предложение «Ливерпуля»Стало известно, почему Кеннет Айххорн отклонил предложение «Ливерпуля»Сегодня, 14:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана