«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окно

·6·Спорт
«Челси» не продаст этих семерых футболистов в летнее трансферное окно

На фоне разгорающейся борьбы на европейском трансферном рынке лондонский «Челси», один из грандов Туманного Альбиона, принял решительное решение сохранить состав и укрепить фундамент будущего. «Аристократы» поставили цель не рассматривать никакие финансовые предложения от других клубов по ряду ключевых и перспективных игроков в ходе текущего летнего трансферного окна. Согласно последним эксклюзивным данным авторитетного инсайдера и журналиста Саймона Джонсона, руководство лондонского клуба объявило семь звезд команды «неприкасаемыми».

Источник особо отмечает, что «синие» совершенно не намерены продавать этих талантливых игроков ни за какие деньги. В список неприкасаемых футболистов, защищенных от любых трансферных предложений, вошли следующие игроки:

  • Капитан команды и оплот обороны Рис Джеймс;

  • Атакующая звезда, ставшая главной сенсацией прошлого сезона Коул Палмер;

  • «Двигатель» в центре поля Моисес Кайседо;

  • Молодой столп линии обороны Леви Колвилл;

  • Талантливый игрок, считающийся будущим команды Эстевао;

  • Атакующий и быстрый Жоао Педро;

  • Также перспективный защитник, воспитанник академии клуба Джош Ачимпонг.

Такая жесткая и стойкая позиция лондонских аристократов на трансферном рынке не случайна. Напомним, что недавно в футбольном мире произошел большой резонанс: известный испанский специалист Хаби Алонсо, показавший чудеса с леверкузенским «Байером», был назначен новым главным тренером «Челси».

Талантливый тренер подписал с лондонским грандом долгосрочный стратегический контракт до 30 июня 2030 года. Согласно условиям соглашения, испанский специалист официально приступит к своим обязанностям на «Стэмфорд Бридж» с 1 июля этого года. Именно по требованию Алонсо и в рамках его нового проекта вышеупомянутые семь футболистов были определены как основной фундамент команды в новую эру. Болельщики лондонцев ждут от «Челси» в новом сезоне только чемпионства и красивой игры.

Следите за новыми тактическими революциями Хаби Алонсо в «Челси», ходами «аристократов» на летнем трансферном рынке и самыми свежими эксклюзивными новостями английского футбола вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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