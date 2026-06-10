«Бенфика» объявила о подписании двухлетнего контракта с Марку Силвой

·3·Спорт
«Бенфика» объявила о подписании двухлетнего контракта с Марку Силвой

В лиссабонской «Бенфике», одном из самых известных и богатых традициями клубов европейского футбола, официально оформлены крупные изменения в системе главного тренерского штаба. «Орлы» решили связать свои новые победы и стратегические планы на ближайшие годы с известным и опытным португальским специалистом Марку Силой. Лиссабонский гранд объявил своим болельщикам о подписании официального двухлетнего контракта с этим талантливым и тактически сильным 48-летним тренером. Согласно условиям соглашения, при положительных и удовлетворяющих обе стороны результатах существует возможность продления контракта еще на один год.

Это тренерское назначение не случайно вызвало большой интерес в европейской прессе. Чуть ранее руководство клуба «Бенфика» выступило с неожиданным заявлением, решив досрочно расторгнуть действующий трудовой договор с известным главным тренером Жозе Моуринью, который, как ожидалось, должен был подписать контракт с мадридским «Реалом». Португальский гранд официально объявил, что выплатил «Особенному» тренеру огромную неустойку в размере 15 миллионов евро за отказ от соглашения и разрыв контракта. После этого резонансного финансового шага трон Лиссабона был доверен именно Марку Силве.

Стоит отметить, что до возвращения в португальский футбол Марку Сила успешно работал в английской Премьер-лиге, а именно в лондонском клубе «Фулхэм». 2 июня текущего года лондонский клуб выпустил официальное заявление, сообщив, что после ровно пяти лет плодотворной и исторической работы опытный специалист полностью покинул команду. Теперь он будет руководить такой мощной командой, как «Бенфика», на родине, стремясь к новым успехам как во внутреннем чемпионате, так и в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Следите вместе с нами на страницах Замин за новыми тактическими революциями Марку Силы в «Бенфике», самыми последними драматическими изменениями в португальском футболе и самыми горячими эксклюзивными новостями с европейских зеленых полей!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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