Начались переговоры о переходе трех португальских звезд в «Реал Мадрид»

·1·Спорт
Начались переговоры о переходе трех португальских звезд в «Реал Мадрид»

В мире большого футбола назревают очередные громкие трансферные перестановки. Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Жорже Мендеш ведет серьезную работу по трудоустройству трех своих высококлассных клиентов, успешно выступающих в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в состав мадридского «Реала». Как сообщает авторитетный испанский Эл Чирингуито ТВ суперагент официально предложил этих трех португальских мастеров руководству «Королевского клуба» и уже начал предварительные закрытые переговоры.

Знакомьтесь с главными героями трансферной саги: речь идет об оплоте обороны «Манчестер Сити», центральном защитнике Рубене Диаше а также о быстроногом фланговом защитнике «горожан» Матеуше Нунесе, и о молодом талантливом полузащитнике, креативящем в центре поля «Вест Хэма», Матеуше Фернандеше . Этот ход Мендеша совпал с периодом больших перемен в Мадриде.

Согласно оценкам экспертов авторитетного портала Трансфермаркт рыночная стоимость 29-летнего опытного Рубена Диаша составляет около 55 миллионов евро. Стоимость еще одного представителя «Сити», 27-летнего Матеуша Нунеса, а также 21-летней восходящей звезды из лондонского клуба Матеуша Фернандеша оценивается источником в 50 миллионов евро за каждого. Таким образом, «Реал Мадрид» может потратить не менее 155 миллионов евро на покупку этого португальского трио.

За такой активностью на трансферном рынке кроется важная тактическая причина. Ожидается, что в ближайшие дни легендарный португальский специалист Жозе Моуринью будет официально назначен новым главным тренером «Реала». Естественно, «Особенный» после возвращения в Мадрид хочет укрепить состав проверенными соотечественниками, которым он доверяет. Жорже Мендеш умело пользуется ситуацией, готовя достойный «подарок» для Моуринью. Вполне вероятно, что в новом сезоне мадридские болельщики станут свидетелями настоящей португальской революции в клубе.

Следите за возвращением Жозе Моуринью на «Сантьяго Бернабеу», трансферными бомбами Жорже Мендеша и самыми горячими новостями европейского футбола вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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