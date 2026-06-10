Лионель Месси забил после выхода на замену: Аргентина обыграла Исландию

·2·Спорт
Лионель Месси забил после выхода на замену: Аргентина обыграла Исландию

Лионель Месси вернулся на поле в товарищеском матче против Исландии (3:0) и доказал свою готовность к чемпионату мира, отметившись голом. Легендарный обладатель десятого номера, пропустивший предыдущую контрольную игру из-за физического состояния, реализовал пенальти сразу после выхода на замену в матче, прошедшем в штате Алабама. Об этом сообщает портал Goal.com.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», вышедший на поле на 70-й минуте встречи на стадионе «Джордан-Хэр», вскоре поразил ворота соперника. Этот гол стал 911-м в карьере Лионеля Месси и 117-м за национальную сборную. Таким образом, он обновил собственный рекорд как самый возрастной бомбардир в истории Аргентины.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Валентин Барко, а в концовке игры Тьяго Альмада забил третий гол, обеспечив крупную победу своей команды. Однако основное внимание было приковано к физическому состоянию звезды «Интер Майами». Ранее травма, полученная в игре с «Филадельфия Юнион», ставила под вопрос его участие в чемпионате мира.

Нападающий, отыгравший 20 минут против Исландии, не почувствовал никакого дискомфорта. Это является большим психологическим преимуществом для действующих чемпионов. Сборная Аргентины начнет защиту своего титула 16 июня матчем против Алжира.

Главный тренер Лионель Скалони, говоря о значимости 38-летнего капитана, подчеркнул, что он крайне важен не только своим тактическим вкладом на поле, но и атмосферой в раздевалке. С возвращением Лионеля Месси в строй Аргентина остается главным фаворитом предстоящего турнира.

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиФутболЧемпионат Мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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