Боруссия Дортмунд готова расстаться с двумя звездами

·1·Спорт
Боруссия Дортмунд готова расстаться с двумя звездами

Клуб «Боруссия Дортмунд» принял неожиданное решение относительно полузащитников Марселя Забитцера и Рами Бенсебайни. Как сообщает издание Рухр Начричтен, клуб не планирует продлевать контракты с этими игроками, которые истекают в 2027 году. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, дортмундская команда готова отпустить обоих игроков в статусе свободных агентов по истечении срока действия их контрактов. На данный момент руководство не намерено продлевать соглашения досрочно или продавать их в текущее трансферное окно. Сами Забитцер и Бенсебайни также не планируют покидать клуб этим летом.

По данным портала Трансфермаркт, рыночная стоимость футболистов не является высокой, что означает, что для «Боруссии Дортмунд» их уход бесплатно не принесет значительного финансового ущерба. Хотя они не считаются постоянными игроками основного состава, их рассматривают как важные активы для ротации команды.

В прошлом сезоне Бенсебайни провел 32 матча в составе дортмундцев, а Забитцер принял участие в 34 встречах. Клуб, оставаясь верным своей строгой политике, пытается заранее решить вопрос с контрактами футболистов, чье будущее остается неопределенным.

Напомним, что Марсель Забитцер был приобретен у мюнхенской «Баварии» в 2023 году за 19 миллионов евро. Рами Бенсебайни присоединился к команде в качестве свободного агента после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией».

Боруссия ДортмундМарсель ЗабитцерРами БенсебайниТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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