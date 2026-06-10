Байер Леверкузен согласовал трансфер Кеннета Айххорна

·0·Спорт
Байер Леверкузен согласовал трансфер Кеннета Айххорна

Действующий чемпион Германии «Байер Леверкузен» близок к завершению трансфера одного из самых талантливых молодых футболистов страны — Кеннета Айххорна. 16-летний полузащитник отклонил предложения таких грандов, как «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг», выбрав леверкузенский клуб. По сообщению Фабрицио Романо, «Байер» принял решение выплатить сумму отступных в размере 9 миллионов евро, прописанную в контракте игрока. Об этом сообщает портал Goal.com.

Айххорн, ярко проявивший себя в составе «Герты» во Второй Бундеслиге, уже прошел медицинское обследование. По имеющимся данным, он подпишет с представителями «Бай-Арены» долгосрочный контракт, рассчитанный до 2031 года. Этот трансфер стал неожиданным ударом для многих топ-клубов Европы, в частности для «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Айххорн предпочел продолжить карьеру в Германии и стать частью проекта «Байера». Для «Герты» эта сделка на сумму 9 миллионов евро оказалась финансово выгодной, так как контракт также включает пункты о процентах от будущих продаж и различные бонусы.

Этот трансфер свидетельствует о том, что «Байер» строит большие планы на будущее. Ожидается, что Айххорн станет важной частью основного состава, начиная с сезона 2026/27. В настоящее время клуб стремится еще больше укрепить свои позиции в Бундеслиге за счет привлечения молодых талантов.

Байер ЛеверкузенГерта БерлинТрансферБундеслигаКеннет Айххорн
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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