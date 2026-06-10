Йошко Гвардиол отклонил предложение Баварии и продлевает контракт с Манчестер Сити

Хорватский защитник Йошко Гвардиол решил связать свое будущее с «Манчестер Сити». Это решение стало неожиданным ударом для «Баварии», которая планировала усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Несмотря на интерес мюнхенцев, 24-летний футболист предпочитает остаться на стадионе «Этихад» и стать одним из столпов команды при новом руководстве. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гвардиол, чей текущий контракт действует до 2028 года, находился в поле зрения многих европейских грандов. Однако руководство «Манчестер Сити» считает его «неприкосновенным» активом и не хочет продавать прямому конкуренту в Лиге чемпионов. Как сообщает издание The Athletic, атмосфера внутри клуба доверительная, а сам футболист полностью адаптировался к жизни в Англии.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль определил Гвардиола в качестве главной цели для реформирования защиты команды. Они пытались убедить хорватского защитника воссоединиться с Гарри Кейном, но привлекательность Премьер-лиги и стабильность в Манчестере оказались сильнее предложения немецкого клуба. Футболист ценится за умение эффективно играть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Для Энцо Марески, который, как ожидается, возглавит команду после ухода Пепа Гвардиолы, сохранение Гвардиола имеет решающее значение. Ожидается, что хорватский защитник займет центральное место в тактических схемах нового тренера. Несмотря на серьезную травму в сезоне 2025/26, Гвардиол успел провести 25 матчей, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач.

«Манчестер Сити» в течение последних 18 месяцев реализует стратегию омоложения состава. Гвардиол является ключевым лицом этого проекта. Подписание нового контракта свидетельствует о серьезности намерений клуба оставаться на вершине английского футбола даже после смены тренера.