Испания не хочет рисковать возвращением Ламина Ямаля

Сборная Испании намерена проявить терпение в вопросе физического состояния Ламина Ямаля. Технический директор Королевской испанской футбольной федерации (РФЭФ) Айтор Каранка заявил, что они не будут форсировать возвращение звезды «Барселоны» на поле. Учитывая, что до старта чемпионата мира остаются считанные дни, травма юного футболиста вызвала беспокойство у болельщиков. Об этом сообщает портал Goal.com.

Отношения между федерацией и клубом «Барселона» во время международных пауз часто были напряженными, однако Каранка подчеркнул, что в этот раз никаких недопониманий нет. По его словам, обе стороны находятся в постоянном контакте по поводу процесса реабилитации Ямаля. Напомним, что футболист получил травму левой ноги в конце апреля в матче Ла Лиги против «Сельты».

«Мы оценим, когда наступит оптимальный момент для его возвращения. У нас прекрасные отношения со спортивным директором «Барселоны» Деку и Бояном Кркичем. Самое главное — прозрачность. Мы следим за ситуацией совместно с медицинской службой клуба», — сказал Каранка на пресс-конференции.

Сборная Испании проведет матчи группового этапа чемпионата мира против Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии. Несмотря на слухи о том, что Ямаль может быть готов к третьему матчу группы, тренерский штаб отказывается называть точные сроки. Основное внимание уделяется сохранению долгосрочного здоровья игрока.

Помимо Ламина Ямаля, под наблюдением врачей в команде Луиса де ла Фуэнте находятся Нико Уильямс и Виктор Муньос. Каранка отметил, что окончательное решение примет главный тренер, опираясь на заключения врачей. Испания действует осторожно с составом, чтобы положить конец серии неудачных турниров после победы в 2010 году.