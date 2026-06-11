Венсан Компани добился своего: Бавария согласовала трансфер на 65 миллионов евро

·49·Спорт
Венсан Компани добился своего: Бавария согласовала трансфер на 65 миллионов евро

Бавария близка к завершению своей первой крупной сделки в летнее трансферное окно. Мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с франкфуртским Айнтрахтом о переходе защитника Натаниэля Брауна. Этот трансфер был лично запрошен главным тренером Венсаном Компани. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание BILD, клубы договорились о пакете общей стоимостью 65 миллионов евро. Часть этой суммы будет выплачена в виде бонусов. В настоящее время стороны ведут финальные переговоры только по структуре выплат, а именно по соотношению гарантированной суммы и бонусов.

Венсан Компани считает 22-летнего Натаниэля Брауна важной фигурой в своей тактической схеме. Тренер видит в нем универсального футболиста, способного эффективно играть как на фланге обороны, так и на позиции левого вингера. Руководство клуба намерено оформить трансфер в кратчайшие сроки.

В настоящее время футболист находится в США в составе сборной Германии. В связи с этим уже начаты организационные работы по проведению обязательного медицинского осмотра непосредственно на месте. Обмен документами между клубами осуществляется в цифровом формате, что позволит завершить трансфер быстрее.

Натаниэль Браун претендует на место в основном составе сборной под руководством Юлиана Нагельсмана. Футболист намерен закрыть вопрос с трансфером как можно скорее, чтобы сосредоточиться на международных матчах. Сборная Германии в воскресенье проведет встречу с Кюрасао, и ожидается, что именно в это время трансфер будет официально объявлен.

БаварияБундеслигаТрансферНатаниэль БраунВенсан Компани
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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