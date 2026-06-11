Трент Александер-Арнольд может потерять место в основном составе Реал Мадрида

·60·Спорт
Трент Александер-Арнольд может потерять место в основном составе Реал Мадрида

Правого защитника Реал Мадрида Трента Александер-Арнольда предупредили о серьезной конкуренции с приходом нового главного тренера Жозе Моуринью. По мнению бывшего нападающего Английской Премьер-лиги Джимми Флойда Хассельбайнка, если португальский специалист поставит стабильность в обороне выше атакующих качеств, Дензел Думфрис может вытеснить английского футболиста из стартового состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным Sky Sports, Жозе Моуринью прибыл в Мадрид в среду и согласовал детали контракта, чтобы официально приступить к работе с июля. Руководство «Королевского клуба» работает над трансферами игрока Интера Дензела Думфриса и центрального защитника Ливерпуля Ибраима Конате с целью укрепления оборонительной линии. Это стало неожиданной новостью для Александер-Арнольда, который ранее из-за травм пропустил заявку сборной Англии на Чемпионат мира.

Хассельбайнк подчеркнул, что стиль Моуринью больше опирается на оборонительную дисциплину. «Если речь идет о Моуринью, шансы Думфриса очень высоки, так как Жозе в первую очередь требует от защитника умения обороняться. Мы все знаем качества Трента, но он более полезен в атаке. Тем не менее, иметь двух защитников с разными стилями — большая роскошь для тренера», — говорит бывший футболист.

В то время как ожидается, что Дани Карвахаль покинет команду 30 июня, давление на 27-летнего Александер-Арнольда возрастет еще больше. Тем не менее, эксперты не советуют ему возвращаться в Английскую Премьер-лигу. По мнению Хассельбайнка, Тренту следует остаться в Мадриде, проявить характер и развивать другие аспекты своей игры.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрент Александер-АрнольдДензел ДумфрисТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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