Вернется ли Трент Александер-Арнольд в Английскую Премьер-лигу?

Трент Александер-Арнольд, возможно, переживает «бессонные ночи» и испытывает сожаления после перехода в «Реал Мадрид». Однако бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи в интервью изданию GOAL заявил, что не верит в возвращение воспитанника академии «Ливерпуля» на «Энфилд» и был бы удивлен таким трансфером. Об этом сообщает портал Goal.com.

Неудачный дебютный сезон в Испании и исключение из заявки сборной Англии под руководством Томаса Тухеля на чемпионат мира 2026 года вызывают вопросы о будущем 27-летнего защитника. Переезд на «Сантьяго Бернабеу» в 2025 году рассматривался как шанс для Александера-Арнольда выйти на новый уровень, но травмы и конкуренция с Дани Карвахалем осложнили его положение.

Требовательные мадридские болельщики еще не до конца приняли футболиста, который провел всего 21 матч в Ла Лиге в сезоне 2025-26. В то же время «Ливерпуль» также ощущает его отсутствие: Джереми Фримпонг не смог проявить себя, а команда завершила сезон на пятом месте, что привело к отставке Арне Слота.

По словам Мерфи, естественно, что любой игрок задается вопросом «что я наделал?», если новое приключение идет не по плану. «Он верит в свои способности, но очевидно, что он разочарован сезоном. Тем не менее, его возвращение в «Ливерпуль» — сложный вопрос. Во-первых, болельщики были недовольны тем, как он уходил, а во-вторых, трудно найти команду в Английской Премьер-лиге, способную платить ему ту огромную зарплату, которую он получает в Мадриде», — считает эксперт.

На данный момент Трент Александер-Арнольд сосредоточен на восстановлении и подготовке к следующему сезону. У него есть контракт с «Реал Мадрид», и считается, что у него еще есть шанс проявить себя в столице Испании.