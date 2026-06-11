Реал Мадрид отправил официальное предложение по Бернарду Силве

·144·Спорт
Реал Мадрид отправил официальное предложение по Бернарду Силве

Мадридский «Реал» опередил «Барселону» и «Атлетико Мадрид» в борьбе за Бернарду Силву, который покидает «Манчестер Сити». Сообщается, что мадридцы направили португальской звезде официальное предложение о контракте. Главным инициатором этого трансфера считается Жозе Моуринью, чье возвращение на «Сантьяго Бернабеу» в качестве главного тренера ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным трансферного инсайдера Фабрицио Романо, «Реал Мадрид» активизировал переговоры о подписании 31-летнего полузащитника на правах свободного агента. Моуринью считает своего соотечественника важной частью проекта по перестройке команды. Эта ситуация поставила под серьезную угрозу планы «Барселоны», которая долгое время утверждала, что достигла соглашения с игроком.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода на «Камп Ноу» и достиг устного соглашения с каталонским клубом. Однако фактор Флорентино Переса и Жозе Моуринью кардинально изменил ситуацию. Сейчас агент футболиста Жорже Мендеш работает над выбором наиболее подходящего проекта для своего клиента.

Бернарду Силва стал настоящей легендой за девять лет выступлений в составе «Манчестер Сити». Под руководством Пепа Гвардиолы он 6 раз выигрывал Английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, завоевав в общей сложности 20 крупных трофеев. Сам футболист подчеркнул, что еще не принял окончательного решения относительно своего будущего и хочет играть в команде, где его ценят.

Реал МадридБернарду СилваМанчестер СитиТрансферЖозе Моуринью
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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