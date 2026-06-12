Дмитрий Кузнецов пожелал удачи сборной Узбекистана на ЧМ-2026

За океаном набирает обороты главное футбольное событие года — чемпионат мира 2026 года. В эти дни, когда всё внимание мира приковано к зеленым полям США, Мексики и Канады, известные футбольные эксперты и бывшие звезды делятся своими прогнозами и мнениями. В частности, бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов, в свое время успешно выступавший за испанский «Эспаньол», также высказался о текущем мундиале и выразил свои искренние пожелания.

Опытный экс-футболист рассказал, за какие именно команды он будет болеть на этом чемпионате мира:

— «На этом чемпионате мира я буду следить за играми сборных Испании и Узбекистана с особым волнением и вниманием. Причина выбора пиренейцев понятна — в свое время я выступал в Ла Лиге, входящей в топ-5 лиг, и тамошний футбол мне близок. Что касается Узбекистана, то эта страна очень близка России. Поэтому успехи узбекских футболистов для меня крайне ценны. От всей души желаю национальной сборной выйти в плей-офф (1/8 финала). По сути, сам факт того, что они впервые в истории завоевали путевку на мундиаль, — это большое достижение и пример настоящего мужества и стойкости. Главными фаворитами турнира я могу назвать Аргентину, Бразилию и Францию — особенно мощно выглядит состав французов. В то же время Португалия, родина Криштиану Роналду, также может преподнести сюрприз», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

Напомним, что в этом престижнейшем турнире, который официально стартовал 11 июня и продлится до 19 июля, впервые в истории игры миллионов за главный трофей борются национальные сборные 48 стран.

Исторический календарь нашей национальной сборной

Болельщиков нашей страны волнует тот факт, что на групповом этапе чемпионата мира сборная Узбекистана попала в группу «К». Наших представителей ждут крайне серьезные и напряженные матчи против мировых грандов. Для удобства напоминаем расписание игр с участием наших соотечественников по ташкентскому времени:

Тур Соперник Дата и время (Ташкент) Значимость матча 1-й тур Колумбия 18 июня, 07:00 Дебют против южноамериканского гранда во главе с Луисом Диасом и Хамесом Родригесом. 2-й тур Португалия 23 июня, 22:00 Проверка сил против европейского топа во главе с живой легендой Криштиану Роналду. 3-й тур ДР Конго 28 июня, 04:30 Заключительный матч группового этапа, решающий судьбу выхода в плей-офф.

Желаем нашим представителям огромных успехов в этом историческом походе за океаном!

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