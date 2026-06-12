Атлетико Мадрид начал переговоры о покупке звезды Пари Сен-Жермен

·50·Спорт
Атлетико Мадрид начал переговоры о покупке звезды Пари Сен-Жермен

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне определил полузащитника «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ина в качестве главной трансферной цели для усиления креативности состава. Южнокорейский футболист выражает готовность вернуться в Испанию, а парижский клуб готов отпустить его при получении предложения в 35 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание ESPN, «Атлетико Мадрид» считает усиление полузащиты приоритетной задачей в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что Ли Кан Ин в данный момент выступает за свою национальную сборную в отборочном турнире чемпионата мира, его представители поддерживают контакт с клубом Ла Лиги. Симеоне высоко ценит техническое мастерство и универсальность 25-летнего футболиста.

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывает получить значительную прибыль от этого трансфера. Они приобрели футболиста три года назад у «Мальорки» за 20 миллионов евро. Хотя контракт Ли Кан Ина в Париже рассчитан еще на два года, отсутствие игрока в стартовом составе в ключевых матчах Лиги чемпионов в прошлом сезоне поставило его будущее под вопрос.

Если этот трансфер состоится, «Пари Сен-Жермен» рассматривает кандидатуру звезды «Монако» Магнеса Аклиуша в качестве замены. Ожидается, что «Атлетико Мадрид» в ближайшее время выступит с официальным предложением и ускорит переговоры. Этот трансфер может стать важным усилением для команды Симеоне перед новым сезоном.

Атлетико МадридПари Сен-ЖерменТрансферыЛа ЛигаЛи Кан Ин
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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