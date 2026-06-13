Звезда «Арсенала» Лия Уильямсон отдыхает на Ибице после травмы

Защитник «Арсенала» и сборной Англии Лия Уильямсон проводит процесс восстановления после очередной травмы на острове Ибица. Футболистка поделилась моментами отдыха с болельщиками, опубликовав в социальных сетях фотографии с американской моделью Эль Смит. Уильямсон эффективно использует короткий перерыв после тяжелого сезона на клубном уровне и в сборной. Об этом сообщает Goal.com.

Капитан сборной Англии была вынуждена пропустить последний сбор под руководством Сарины Вигман из-за травмы. Несмотря на прохождение программы реабилитации, центральный защитник не смогла принять участие в матчах против Испании и Украины из-за проблем с коленом. Вместо нее в сборную была вызвана Грейс Фиск.

Сарина Вигман неоднократно подчеркивала важность бережного отношения к здоровью защитника. Медицинский штаб не хочет рисковать, пока Лия Уильямсон полностью не восстановится. С момента возвращения после долгосрочной травмы колена звезда «Арсенала» испытывает трудности с получением регулярной игровой практики из-за мышечных проблем.

Уильямсон остается одной из самых влиятельных фигур как для «Арсенала», так и для сборной Англии. Травмы в начале сезона 2025-26 негативно сказались на ее спортивной форме. Тем не менее, она остается важным звеном в планах Рене Слегерс и Сарины Вигман. В настоящее время главная цель футболистки — полностью восстановиться и вернуться в строй к сезону 2026-27.