Брэдли Баркола хочет покинуть ПСЖ: «Арсенал» и «Ливерпуль» вступили в борьбу

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола выразил желание покинуть Париж в текущее летнее трансферное окно. Эта новость спровоцировала настоящую гонку среди гигантов Английской Премьер-лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» внимательно следят за ситуацией, поскольку футболист ищет новые вызовы вдали от французской столицы. Об этом сообщает портал Goal.com.

Игрок сборной Франции принял решение уйти из клуба после неоднозначных результатов в Париже в прошлом сезоне. В минувшей кампании Баркола 21 раз выходил в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате и активно участвовал в матчах Лиги чемпионов. В настоящее время 23-летний футболист оценивается примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов, а его действующий контракт рассчитан еще на два года.

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассматривает кандидатуру Брэдли Баркола как одну из приоритетных для усиления линии атаки и расширения ротации. Ранее лондонцы проявляли интерес к таким игрокам, как Морган Роджерс и Христос Цолис, однако опыт Баркола на высоком уровне делает его более привлекательным вариантом для «канониров».

«Ливерпуль» также нуждается в усилении атаки, начиная новую эру под руководством нового тренера Андони Ираолы. После ухода Мохаммеда Салаха и на фоне нехватки стабильности на левом фланге, «мерсисайдцы» серьезно рассматривают вариант с Баркола. Несмотря на то, что «ПСЖ» официально заявляет о нежелании продавать игрока, клуб уже начал поиски достойной замены.

Согласно сообщениям, Луис Энрике видит в нападающем «Барселоны» Ферране Торресе идеальную замену для Баркола. Торрес и Энрике хорошо знают друг друга по совместной работе в сборной Испании. Если «ПСЖ» удастся достичь соглашения с «Барселоной», это может открыть путь для перехода Брэдли Баркола на «Эмирейтс» или «Энфилд».