Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в первом туре

·7·Спорт
Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко в первом туре

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый великолепными стадионами за океаном, с первых же дней начал преподносить неожиданные результаты и настоящие драмы. Один из главных фаворитов турнира, пятикратные чемпионы мира под руководством Карло Анчелотти — сборная Бразилии — встретилась с одним из самых опасных и интенсивных представителей африканского континента, сборной Марокко, в рамках 1-го тура группы «К». В этом противостоянии, доставившем болельщикам подлинное эстетическое удовольствие, силы оказались равны, и была зафиксирована боевая ничья 1:1.

Хотя «пентакампеоны» планировали начать турнир с крупной победы, марокканские футболисты продемонстрировали им на зеленом газоне настоящую стойкость.

Горячие голы первого тайма и мастерство Винисиуса

С самого начала встречи марокканцы показали, что не боятся имени соперника, и перешли к активным атакам. На 21-й минуте матча Браим Диас, воспользовавшись ошибкой в обороне Бразилии, вывел своего партнера по команде Исмаэля Сайбари на удобную позицию, и Сайбари точным ударом вывел марокканцев вперед — 0:1.

После такого неожиданного удара подопечные Анчелотти бросились вперед с большими силами. В результате, на 32-й минуте матча звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поразил ворота своим фирменным изящным голом, восстановив равновесие — 1:1.

С помощью следующего официального протокола вы можете более подробно ознакомиться с составами и деталями матча между сборными Бразилии и Марокко:

Статус турнира и тура

Встретившиеся команды

Итоговый счет

Голы и минуты

Предупреждения (желтые карточки)

Следующий матч в группе

ЧМ-2026. Группа «К», 1-й тур

Бразилия — Марокко

1 : 1

Сайбари (21-я минута, 0:1)


Винисиус (32-я минута, 1:1)

Каземиро (37), Ибаньес (43)

Гаити — Шотландия

Составы команд на поле:

  • Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес (Данило, 46), Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 46), Гимарайнс (Данило Сантос, 80), Рафинья, Пакета (Кунья, 61), Винисиус, Тьяго (Луис Энрике, 62).

  • Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Аззузи, Буадди, Сайбари (Рахими, 89), Диас (Тальби, 65).

Тактическая борьба и ситуация в группе

Во втором тайме Карло Анчелотти произвел ряд замен, чтобы изменить ход игры. В частности, на поле вышли опытные игроки, такие как Данило, Фабиньо и Кунья. Однако наставник марокканцев также укрепил оборону, выпустив Тальби и Рахими, что позволило сохранить ворота Мухаммеда Буну в неприкосновенности. Бразильцы Каземиро (37) и Ибаньес (43) получили желтые карточки за грубую игру.

Таким образом, обе команды начали турнир, набрав по одному очку. Во втором матче этого квартета сборная Шотландии обыграла Гаити со счетом 1:0.

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БразилияМароккоКарло АнчелоттиВинисиус ЖуниорИсмаэль Саибари
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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