Кот-д’Ивуар вырвал победу у Эквадора на последних минутах

Матчи 1-го тура в группе «Э» на чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем на полях Северной Америки, завершились с драматичными результатами. После того как в первом матче квартета сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1, пришла очередь второй пары. На великолепном стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) встретились мощный представитель Африки Кот-д’Ивуар и стойкая команда из Южной Америки — Эквадор. Встреча, изобиловавшая непрерывными атаками и бескомпромиссной борьбой, приняла неожиданный оборот на последних секундах.

Потрясающий гол Амада Диалло на 90-й минуте

Когда основное время матча подходило к концу и болельщики обеих команд уже смирились с ничьей, на поле произошло настоящее чудо. Ровно на 90-й минуте талантливый вингер сборной Кот-д’Ивуара Амад Диалло воспользовался небольшой ошибкой в обороне соперника и поразил ворота Эквадора — 1:0.

Этот единственный «золотой» гол принес «слонам» важнейшие 3 очка на турнире и вывел их на 2-е место в группе после Германии по разнице мячей. Эквадорские футболисты, несмотря на качественную игру, были вынуждены покинуть поле побежденными.

С подробным протоколом матча и составами команд вы можете ознакомиться в официальной спортивной сводке ниже:

Детали и дата турнира Стадион и город проведения Итоговый официальный счет Герой, забивший победный гол Другой результат 1-го тура группы «Э» Следующий соперник Кот-д’Ивуара ЧМ-2026, группа «Э»

(15 июня, матч 1-го тура) «Линкольн Файненшел Филд»

(Филадельфия, США) Кот-д’Ивуар 1 : 0 Эквадор Амад Диалло

(90-я минута, 1:0) Германия — Кюрасао

(счет 7 : 1) Сборная Германии

(20 июня)

Боевые составы от тренеров

В этом бескомпромиссном противостоянии наставники обеих сборных выставили сильнейших и опытнейших игроков. Ниже представлены стартовые составы, вышедшие на поле с первых минут:

Сборная Кот-д’Ивуара: Фофана, Дуэ, Синго, Агбаду, Конан, Диоманде, Фофана, Кессье, Туре, Пепе, Ваи.

Сборная Эквадора: Галиндес, Ордоньес, Пачо, Инкапье, Минда, Франко, Кайседо, Педро, Плата, Йебоа, Валенсия.

Таким образом, игры 1-го тура в группе «Э» завершены. Впереди болельщиков ждут еще более напряженные матчи. Напомним, что 20 июня в рамках 2-го тура лидеры группы Германия и Кот-д’Ивуар встретятся друг с другом, а 21 июня проигравшие в первом туре Кюрасао и Эквадор поборются за первые очки.

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