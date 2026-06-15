Шон О'Мэлли нокаутировал Айманна Захаби во втором раунде

Юбилейный турнир «UFC Фридом 250», проходящий в Белом доме, продолжает радовать поклонников смешанных единоборств яркими и незабываемыми моментами. Очередной поединок этого исторического вечера также завершился досрочно, эффектно и зрелищно. Бывший чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли, известный своим уникальным стилем и яркими прическами, вышел в октагон против опытного канадского бойца Айманна Захаби. Противостояние двух элитных представителей дивизиона началось под овации зрителей.

Жесткий удар во втором раунде и рейтинговый бой

Это противостояние носило не только шоу-характер, но и имело огромное значение для чемпионской гонки в весовой категории. Шон О'Мэлли, занимающий на данный момент 3-ю строчку официального рейтинга UFC, начал бой осторожно, оценивая силы Айманна Захаби, который шел на три позиции ниже, на 6-м месте. Первый раунд прошел преимущественно в разведке и обмене опасными ударами.

Однако во втором раунде Шон применил свою точную и быструю технику. Найдя слабое место соперника, бывший чемпион неожиданно нанес мощный и сокрушительный удар, отправив канадского бойца в нокаут. Рефери, оценив ситуацию, оперативно остановил бой, зафиксировав очередную яркую победу О'Мэлли.

С помощью таблицы официальной аналитики ММА ниже вы можете ознакомиться с деталями этого центрального боя в рамках «UFC Фридом 250» и показателями спортсменов:

Бойцы и их страны Место в официальном рейтинге UFC Раунд и способ завершения боя Победная серия О'Мэлли Горечь поражения для Захаби Арена проведения турнира Шон О'Мэлли

(Представитель США) 3-е место

(Бывший король дивизиона) 2-й раунд, Нокаут

(Досрочно) 2-я победа подряд

(Успешный шаг) После 7 побед

первое поражение Комплекс Белого дома

(Вашингтон, США) Айманн Захаби

(Представитель Канады) 6-е место

(Сильный претендент) Поражение принято Серия прервана Победный путь остановлен Юбилейный турнир

Для одного — взлет, для другого — горечь поражения

Эта яркая победа стала для Шона О'Мэлли второй подряд, и он вновь доказал, что является главным претендентом на чемпионский пояс. Для Айманна Захаби, защищающего честь Канады, этот результат стал крайне болезненным. До этого боя он одержал 7 побед подряд и продолжал свою беспроигрышную серию. Шон О'Мэлли своим красивым нокаутом сумел положить конец многолетнему победному шествию соперника.

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