Шон О'Мэлли нокаутировал Айманна Захаби во втором раунде

·32·Спорт
Шон О'Мэлли нокаутировал Айманна Захаби во втором раунде

Юбилейный турнир «UFC Фридом 250», проходящий в Белом доме, продолжает радовать поклонников смешанных единоборств яркими и незабываемыми моментами. Очередной поединок этого исторического вечера также завершился досрочно, эффектно и зрелищно. Бывший чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли, известный своим уникальным стилем и яркими прическами, вышел в октагон против опытного канадского бойца Айманна Захаби. Противостояние двух элитных представителей дивизиона началось под овации зрителей.

Жесткий удар во втором раунде и рейтинговый бой

Это противостояние носило не только шоу-характер, но и имело огромное значение для чемпионской гонки в весовой категории. Шон О'Мэлли, занимающий на данный момент 3-ю строчку официального рейтинга UFC, начал бой осторожно, оценивая силы Айманна Захаби, который шел на три позиции ниже, на 6-м месте. Первый раунд прошел преимущественно в разведке и обмене опасными ударами.

Однако во втором раунде Шон применил свою точную и быструю технику. Найдя слабое место соперника, бывший чемпион неожиданно нанес мощный и сокрушительный удар, отправив канадского бойца в нокаут. Рефери, оценив ситуацию, оперативно остановил бой, зафиксировав очередную яркую победу О'Мэлли.

С помощью таблицы официальной аналитики ММА ниже вы можете ознакомиться с деталями этого центрального боя в рамках «UFC Фридом 250» и показателями спортсменов:

Бойцы и их страны

Место в официальном рейтинге UFC

Раунд и способ завершения боя

Победная серия О'Мэлли

Горечь поражения для Захаби

Арена проведения турнира

Шон О'Мэлли


(Представитель США)

3-е место


(Бывший король дивизиона)

2-й раунд, Нокаут


(Досрочно)

2-я победа подряд


(Успешный шаг)

После 7 побед


первое поражение

Комплекс Белого дома


(Вашингтон, США)

Айманн Захаби


(Представитель Канады)

6-е место


(Сильный претендент)

Поражение принято

Серия прервана

Победный путь остановлен

Юбилейный турнир

Для одного — взлет, для другого — горечь поражения

Эта яркая победа стала для Шона О'Мэлли второй подряд, и он вновь доказал, что является главным претендентом на чемпионский пояс. Для Айманна Захаби, защищающего честь Канады, этот результат стал крайне болезненным. До этого боя он одержал 7 побед подряд и продолжал свою беспроигрышную серию. Шон О'Мэлли своим красивым нокаутом сумел положить конец многолетнему победному шествию соперника.

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Шон О'МэллиАйман ЗахабиUFCСШАКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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