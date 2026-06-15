Шон О'Мэлли нокаутировал Айманна Захаби во втором раунде
Юбилейный турнир «UFC Фридом 250», проходящий в Белом доме, продолжает радовать поклонников смешанных единоборств яркими и незабываемыми моментами. Очередной поединок этого исторического вечера также завершился досрочно, эффектно и зрелищно. Бывший чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли, известный своим уникальным стилем и яркими прическами, вышел в октагон против опытного канадского бойца Айманна Захаби. Противостояние двух элитных представителей дивизиона началось под овации зрителей.
Жесткий удар во втором раунде и рейтинговый бой
Это противостояние носило не только шоу-характер, но и имело огромное значение для чемпионской гонки в весовой категории. Шон О'Мэлли, занимающий на данный момент 3-ю строчку официального рейтинга UFC, начал бой осторожно, оценивая силы Айманна Захаби, который шел на три позиции ниже, на 6-м месте. Первый раунд прошел преимущественно в разведке и обмене опасными ударами.
Однако во втором раунде Шон применил свою точную и быструю технику. Найдя слабое место соперника, бывший чемпион неожиданно нанес мощный и сокрушительный удар, отправив канадского бойца в нокаут. Рефери, оценив ситуацию, оперативно остановил бой, зафиксировав очередную яркую победу О'Мэлли.
С помощью таблицы официальной аналитики ММА ниже вы можете ознакомиться с деталями этого центрального боя в рамках «UFC Фридом 250» и показателями спортсменов:
Бойцы и их страны
Место в официальном рейтинге UFC
Раунд и способ завершения боя
Победная серия О'Мэлли
Горечь поражения для Захаби
Арена проведения турнира
Шон О'Мэлли
(Представитель США)
3-е место
(Бывший король дивизиона)
2-й раунд, Нокаут
(Досрочно)
2-я победа подряд
(Успешный шаг)
После 7 побед
первое поражение
Комплекс Белого дома
(Вашингтон, США)
Айманн Захаби
(Представитель Канады)
6-е место
(Сильный претендент)
Поражение принято
Серия прервана
Победный путь остановлен
Юбилейный турнир
Для одного — взлет, для другого — горечь поражения
Эта яркая победа стала для Шона О'Мэлли второй подряд, и он вновь доказал, что является главным претендентом на чемпионский пояс. Для Айманна Захаби, защищающего честь Канады, этот результат стал крайне болезненным. До этого боя он одержал 7 побед подряд и продолжал свою беспроигрышную серию. Шон О'Мэлли своим красивым нокаутом сумел положить конец многолетнему победному шествию соперника.
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