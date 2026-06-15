Арман Царукян стал мультимиллионером после сенсационного боя в UFC

·0·Спорт
Арман Царукян стал мультимиллионером после сенсационного боя в UFC

В мире смешанных единоборств (ММА) продолжают происходить настоящие сенсации не только внутри октагона, но и за его пределами. Один из главных претендентов на пояс UFC в легком весе, известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян, благодаря своей прозорливости сорвал невероятный куш в спортивных ставках (беттинге). Он рискнул крупной суммой, поставив на неожиданную победу известного бойца Джастина Гейджи над Илией Топурией. Эту радостную новость спортсмен с удовольствием сообщил своим поклонникам через официальную страницу в Instagram.

Риск в миллион долларов на андердога

За несколько дней до начала боя Царукян принял неожиданное решение и поставил ровно один миллион долларов США на успех американца Джастина Гейджи.

  • Разница коэффициентов: В то время букмекеры считали Илию Топурию явным фаворитом, предлагая на его победу коэффициент всего 1,17 Джастин Гейджи, как явный андердог (сторона с низкими шансами), имел высокий коэффициент 5,70соответственно.

  • Фантастическая прибыль: Благодаря героизму господина Гейджи в октагоне, риск Царукяна полностью оправдался, и, по словам спортсмена, ему была выплачена огромная сумма, составившая в общей сложности около 400 миллионов рублей в эквиваленте.

С помощью следующей специальной таблицы спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с деталями этого исторического турнира, посвященного юбилею президента США, и ставками на миллионы долларов:

Название турнира

Статус и место боя

Участники поединка

Коэффициенты букмекеров

Результат боя

Чистый выигрыш Армана Царукяна

UFC Вхите Хусе - Фридом 250


(посвящен 80-летию Дональда Трампа)

Вашингтон


(Главный чемпионский бой)

• Илия Топурия (Фаворит)


Джастин Гейджи (Победитель)

• Топурия: 1,17


• Гейджи: 5,70

После четвертого раунда Топурия отказался от продолжения боя из-за травмы

~400 миллионов рублей


(при ставке в 1 млн долларов)

Грандиозное столкновение на юбилее Трампа

Этот исторический чемпионский поединок прошел в Вашингтоне в рамках грандиозного турнира «UFC Вхите Хусе - Фридом 250», посвященного 80-летнему юбилею президента США Дональда Трампа. В течение четырех раундов в октагоне наблюдался по-настоящему кровавый и яростный бой. Однако после завершения четвертой пятиминутки Илия Топурия, получивший серьезную травму, отказался продолжать поединок, чтобы не подвергать риску свое здоровье, и не смог выйти на решающий раунд.

Кратко об историческом достижении в мире ММА:

В истории спорта случаи, когда бойцы ставят столь крупные суммы на поединки своих коллег и получают рекордную многомиллионную прибыль благодаря победе андердога, становятся редчайшими событиями, которые войдут в летопись.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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