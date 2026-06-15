Звезды «Ньюкасла» в центре внимания «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

Слухи о трансферах Сандро Тонали и Бруно Гимарайнса, считающихся одними из самых заметных полузащитников английской Премьер-лиги, вышли на новый уровень. Эти две опоры «Ньюкасла» находятся в поле зрения крупных клубов, однако легенды клуба требуют от футболистов принять четкое решение относительно своего будущего. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью Goal.com легенда «Ньюкасла» Крис Уоддл призвал Сандро Тонали и Бруно Гимарайнса проявить мужество и открыто заявить о своих намерениях. По его мнению, футболисты или их агенты должны либо пресечь разговоры о трансфере, либо официально заявить о желании уйти. В настоящее время серьезный интерес к этим игрокам проявляют такие гранды, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Роль лидеров и вероятность трансфера

Бразилец Бруно Гимарайнс в настоящее время выступает в составе своей национальной сборной в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года. Уход футболиста, поднявшегося до уровня капитана команды, станет большой потерей для «Ньюкасла». Поэтому главному тренеру Эдди Хау придется искать достойную замену бразильской звезде уже сейчас, если тот захочет покинуть клуб.

Итальянец Сандро Тонали также играет важную роль в построении игры команды. Его агрессивный стиль в центре поля и способность организовывать атаки имеют жизненно важное значение для «Ньюкасла». Если Тонали или Гимарайнс будут проданы, клуб получит огромные средства, однако заменить их будет непросто.

«Ньюкасл» уже успел продать Энтони Гордона в «Барселону» примерно за 70 миллионов фунтов стерлингов. Хотя это свидетельствует о финансовой стабильности клуба, вопрос усиления состава остается открытым. Ожидается, что в летнее трансферное окно 2026 года в распоряжении Эдди Хау будет значительный бюджет, но приоритетной задачей остается сохранение основных звезд.

Влияние сезона без еврокубков

Завершив прошлый сезон на 12-м месте, «Ньюкасл» не будет участвовать в европейских турнирах в следующем сезоне. Этот фактор может осложнить удержание таких высококлассных футболистов, как Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс. Желание играть в Лиге чемпионов и других престижных турнирах естественно может побудить игроков рассмотреть предложения таких клубов, как «Манчестер Сити» или «Арсенал».

Крис Уоддл отметил, что молчание футболистов создает неопределенность для болельщиков и руководства клуба. По его словам, если слухи беспочвенны, игроки должны их опровергнуть, в противном случае — дать клубу возможность строить новые планы. Болельщики «Ньюкасла» надеются, что их любимые звезды останутся на стадионе «Сент-Джеймс Парк».