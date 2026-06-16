Букайо Сака рискует перед ЧМ-2026: звезда Англии хочет играть с травмой

Нападающий сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака признался, что идет на серьезный риск со своим физическим состоянием перед стартом чемпионата мира 2026 года. 24-летний футболист, несмотря на длительную борьбу с болями в ахиллове сухожилии, хочет выйти на поле в открывающем матче против Хорватии в Далласе. Для сборной Англии под руководством Томаса Тухеля здоровье Сака сейчас стало одним из самых актуальных вопросов. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Форвард получил травму в марте в финале Кубка лиги в матче против «Манчестер Сити». С тех пор он пропустил семь матчей внутреннего чемпионата и за последние три месяца почти не выходил на поле на полный матч. Тот факт, что даже в финале Лиги чемпионов футболист не смог остаться на поле до конца игры, свидетельствует о том, что его физическое состояние все еще не идеально.

Риск и ответственность

По информации Goal.com, Букайо Сака, разделяя опасения тренера, готов проверить свои возможности. В интервью футболист заявил: «Я не хочу идти наперекор мнению тренера. Но медицинские штабы «Арсенала» и Англии оказывают мне великолепную помощь с марта. Я чувствую себя гораздо лучше, чем в последние месяцы, и готов к борьбе».

Сака понимает, что игра с травмой — это самый большой риск для профессионального футболиста. По его словам, болельщики и критики оценивают состояние игрока по его действиям на поле, а то, что он играет через боль, никого не интересует. «Люди ждут от вас результата. Я готов взять этот риск на себя», — добавил нападающий.

Конкуренция в сборной Англии

Томас Тухель держит состояние Сака под строгим контролем. Если Букайо не будет полностью готов, ожидается, что его место на правом фланге займет Нони Мадуэке. В групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии, помимо Хорватии, проведет матчи против сборных Ганы и Панамы. В таком плотном графике сохранение здоровья ведущих игроков имеет стратегическое значение.

Сака, ставший победителем Премьер-лиги в составе «Арсенала», верит, что этот успех придаст дополнительную уверенность национальной команде. Знание того, что такое победа, и чемпионский дух могут стать решающим фактором на таком престижном турнире, как чемпионат мира. А пока все внимание приковано к старту в Далласе и тому, появится ли Сака в основном составе.