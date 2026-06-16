Дино Дзофф поддержал переход Эмилиано Мартинеса в Ювентус

·44·Спорт
Дино Дзофф поддержал переход Эмилиано Мартинеса в Ювентус

Легенда итальянского футбола и «Ювентуса» Дино Дзофф высоко оценил интерес туринцев к голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. По мнению опытного экс-вратаря, специфическое и несколько эксцентричное поведение аргентинского голкипера на поле не помешает ему добиться успеха в гранде Серии А. В случае осуществления этого трансфера ожидается, что туринский клуб усилит вратарскую линию чемпионом мира. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

В интервью изданию Туттоспорт Дзофф подчеркнул, что не сомневается в мастерстве Мартинеса. По его словам, в таких клубах, как «Ювентус», на первое место ставится только результат, и если характер футболиста не мешает его игре, то это не проблема. «В «Ювентусе» важен результат; если футболист вносит вклад в общую цель, он может делать на поле что угодно. Неважно, застенчив вратарь или эксцентричен, главное, чтобы он умел отражать удары», — заявил чемпион мира 1982 года.

Детали трансфера и финансовые жертвы

Согласно последним сообщениям, 33-летний Эмилиано Мартинес достиг устной договоренности по личному контракту с «Ювентусом». После успешных сезонов в английской Премьер-лиге голкипер решил испытать себя в чемпионате Италии. Примечательно, что аргентинский вратарь готов пойти на финансовые жертвы ради осуществления этого перехода.

По данным иксбт.ком, Мартинес согласился снизить свою текущую заработную плату, чтобы вписаться в систему оплаты труда туринского клуба. Это демонстрирует, насколько приоритетной для него является цель присоединиться к «Ювентусу». В настоящее время переговоры между клубами продолжаются, и сообщается, что стороны близки к соглашению.

В то же время Дино Дзофф остановился и на других лидерах клуба, в частности на Душане Влаховиче и Доменико Берарди, который давно находится в списке трансферов. По его мнению, в процессе перестройки состава «Ювентусу» нужны именно такие опытные игроки с духом победителей, как Мартинес. Аргентинский голкипер сможет помочь команде не только своим мастерством, но и лидерскими качествами.

Сейчас Мартинес находится в расположении сборной Аргентины, готовясь к отборочным матчам чемпионата мира. Недавние сообщения о травме его пальца обеспокоили болельщиков. Однако главный тренер национальной сборной Лионель Скалони подтвердил, что состояние вратаря хорошее и он готов выйти на поле в следующих матчах.

Для «Ювентуса» этот трансфер может стать важным шагом на пути к усилению конкуренции на вратарской позиции и восстановлению международного престижа. Опыт Мартинеса в Лиге Европы с «Астон Виллой» и достижения со сборной Аргентины считаются очень ценными для туринского клуба.

ЮвентусЭмилиано МартинесДино ДзоффТрансферыСерия А
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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