Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче против Алжира (видео)

·73·Спорт
Месси установил рекорд, оформив хет-трик в матче против Алжира (видео)

Чемпионат мира по футболу 2026, проходящий на полях Северной Америки, продолжает дарить миллионам болельщиков незабываемые моменты и великие рекорды. В крайне интересном матче 1-го тура группового этапа действующий чемпион мира, сборная Аргентины, встретилась с представителем Африки — сборной Алжира. На переполненном стадионе подопечные Лионеля Скалони полностью доминировали над соперником, одержав уверенную и крупную победу со счетом 3:0. Весь стадион вновь склонился перед величайшей легендой нашего времени.

Исторический хет-трик Лионеля Месси: новый рекорд за океаном!

Абсолютным героем и волшебником этого напряженного противостояния, как и всегда, стал капитан сборной Лионель Месси. Великий нападающий буквально разнес линию обороны алжирцев, трижды точно поразив ворота соперника и оформив феноменальный хет-трик. Примечательно, что для легендарного форварда, которому сейчас 38 лет, этот результат стал первым хет-триком в истории его выступлений на чемпионатах мира. Лучший футболист планеты к этому моменту провел в рамках ЧМ в общей сложности 27 матчей, забив 16 голов и отдав 8 результативных передач.

В следующей таблице официальной спортивной статистики и исторического анализа вы можете подробно ознакомиться с показателями Лионеля Месси в 1-м туре ЧМ-2026 и его статусом абсолютного бомбардира в истории чемпионатов мира:

Турнир и результат 1-го тура

Герой матча и возраст

Достигнутый исторический результат

Общая статистика на ЧМ

Лучшие бомбардиры в истории (Сравнение)

Следующий официальный соперник

ЧМ-2026


АргентинаАлжир — 3:0

Лионель Месси


(38 лет, нападающий)

Хет-трик


(Его первый хет-трик на ЧМ)

27 матчей


16 голов


8 ассистов

Мирослав Клозе (16 голов)


Лионель Месси (16 голов)

Австрия


(Возможен установление абсолютного рекорда)

Мирослав Клозе догнан: следующая цель — Австрия!

Три гола, забитые в матче с Алжиром, принесли Месси не только три очка, но и вывели его на самую высокую вершину мировой футбольной истории. После этого успеха Лионель Месси сравнялся по количеству голов в истории чемпионатов мира с легендарным бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе. На данный момент на счету обоих великих футболистов по 16 мячей, и они делят первое место в истории мирового футбола.

Следующим соперником Аргентины в групповом этапе станет сборная Австрии. Если Лео удастся забить хотя бы один мяч в ворота соперника в предстоящем матче, он оставит позади экс-звезду сборной Германии и станет величайшим и единственным абсолютным бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Заключение спортивных обозревателей Замин:

То, что 38-летний Месси находится в такой потрясающей спортивной форме на полях ЧМ-2026 и ведет команду за собой, свидетельствует о том, что в нем все еще живет бесконечная жажда игры. Нет сомнений, что он обновит рекорд Клозе и вновь укрепит свой статус величия. А «Альбиселесте» (Аргентина) при таком темпе вполне способны защитить титул чемпиона!

Следите за каждым шагом легендарного Месси на стадионах ЧМ-2026, хроникой рекордов и самыми оперативными и достоверными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

Лионель МессиАргентинаАлжирМирослав КлозеЛионель Скалони
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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