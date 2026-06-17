Эмоции Джуда Беллингема на поле: почему звезда «Реал Мадрида» не должна меняться

·24·Спорт
Эмоции Джуда Беллингема на поле: почему звезда «Реал Мадрида» не должна меняться

Джуд Беллингем, один из главных звезд «Реал Мадрида» и сборной Англии, часто оказывается в центре критики из-за своего экспрессивного поведения на поле и периодических претензий к партнерам по команде или арбитрам. Однако, по мнению экспертов и бывших футболистов, именно этот характер сделал его одним из лучших игроков мира. Если он начнет подавлять свои эмоции, это может нанести больше вреда его игре. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс в интервью Goal.com высказался о спорах вокруг поведения Беллингема. По его словам, «вспышки» 22-летнего полузащитника на поле не являются проблемой для команды, а напротив, служат признаком бесконечной жажды побед. Джеймс отметил, что партнеры по команде уже давно приняли такой темперамент Джуда.

Психология победителя и имидж вне поля

Интересно, что вне поля Джуд Беллингем ведет себя очень сдержанно и вежливо. Молодая звезда из Бирмингема всегда выделяется искренней улыбкой. Однако, как только он пересекает линию поля, он превращается в совершенно другого человека — настоящего «Галактико». Он прирожденный лидер, который требует 100% отдачи как от себя, так и от своих партнеров.

Стремление Беллингема поддерживать высокие стандарты иногда проявляется в резких словах в адрес одноклубников или недовольстве решениями судей. Даже Томас Тухель однажды упоминал, что мать футболиста считает некоторые действия сына излишне грубыми. Несмотря на это, игрок осознает свои ошибки и умеет извиниться, когда это необходимо.

Конкуренция и чемпионат мира 2026 года

В настоящее время в сборной Англии идет очень жесткая борьба за 10-й номер. Несмотря на наличие таких талантов, как Фил Фоден, Коул Палмер и Морган Гиббс-Уайт, Беллингем выделяется способностью брать игру на себя в решающие моменты. Ярким примером этого стал его знаменитый гол на Евро-2024, который он отпраздновал словами «кто еще?» (вхо елсе).

По мнению Дэвида Джеймса, поведение Беллингема можно сравнить с манерой Джордана Пикфорда. Многим может не нравиться крик вратаря на поле, но команда воспринимает это правильно. Точно так же игроки «Реал Мадрида» и сборной Англии прекрасно понимают, что за эмоциями Беллингема стоит одна единственная цель — победа.

В заключение можно сказать, что превращение Джуда Беллингема в бесстрастного и спокойного футболиста может погасить «огонь» в его игре. В преддверии чемпионата мира 2026 года сборной Англии жизненно необходим именно такой лидер, пропитанный духом победителя.

Реал МадридДжуд БеллингемАнглияФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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