Старт финальной стадии чемпионата мира приносит футбольному миру не только яркие матчи, но и неожиданные жаркие споры. В частности, встреча сборных Иордании и Австрии в рамках 1-го тура «Мундиаля» (1:3), хоть и завершилась победой европейского гранда, оставила у болельщиков сильное впечатление от борьбы на поле.

Несмотря на то, что представители Азии начали крупный турнир с поражения, главный тренер сборной Иордании Джамаль Селлами на пресс-конференции высоко оценил действия своих подопечных и остановился на истинных причинах проигранного матча.

«Я горжусь мужеством, которое проявили ребята»

Опытный специалист на официальной пресс-конференции после игры не скрыл, что счет на табло не отражал реальную картину на поле, и он в восторге от содержательной игры своей команды:

«На мой взгляд, итоговый результат не может в полной мере выразить тот огромный и тяжелый труд, который иорданские футболисты проделали на поле. Лично я очень доволен интенсивной игрой своих подопечных и искренне ими горжусь. Честно говоря, до начала турнира никто не ожидал от нас такого мужества, умения захватить инициативу и эффективно использовать возникшие опасные моменты».

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с основными результатами матча, звездами соперника, которых отметил тренер, и их статистикой на поле:

Состояние сборной Иордании Преимущество сборной Австрии Футболисты титулованного соперника Действия звезд в игре • Результат не соответствовал игре

• Высокое мужество и инициатива

• Тренер гордится командой • Общий счет: 3:1

• Опыт европейского гранда

• Важные 3 очка в первом туре • Давид Алаба («Реал Мадрид»)

• Конрад Лаймер («Бавария») • Голов или ассистов не зафиксировано

• Алаба был заменен на 59-й минуте

«Звезды гранд-клубов в составе соперника создали разницу»

Также главный тренер Иордании объяснил отсутствие очков в матче против европейцев высоким уровнем (классом) исполнителей в составе оппонента:

«Мы не смогли победить сборную Австрии, потому что в их составе есть представители гранд-клубов, заявившие о себе в мировом футболе. В частности, присутствие на поле таких звезд, как защитник мадридского «Реала» Давид Алаба и полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер, дало сопернику дополнительное преимущество. Именно наличие футболистов такого высокого уровня решило судьбу матча».

Примечательно, что хотя Селлами указал на этих двух звезд как на главный фактор поражения, в данном матче Конрад Лаймер и Давид Алаба не отметились ни одним результативным действием (голом или голевой передачей). Более того, игрок «сливочных» Алаба не смог показать свою лучшую игру и был заменен уже на 59-й минуте встречи.

Вывод спортивных обозревателей Замин: Несмотря на поражение, сборная Иордании доказала силу азиатского футбола и возможность бесстрашно играть против европейских грандов. Защита тренером своей команды и акцент на звездах соперника, несомненно, станут психологической поддержкой для футболистов перед следующими турами. Желаем представителям Азии удачи в следующих матчах!

Следите за самыми неожиданными результатами, жаркими матчами и самыми громкими заявлениями тренеров на чемпионате мира вместе с нами на страницах Замин!