Джамаль Селлами объяснил причины поражения от Австрии

·34·Спорт
Джамаль Селлами объяснил причины поражения от Австрии

Старт финальной стадии чемпионата мира приносит футбольному миру не только яркие матчи, но и неожиданные жаркие споры. В частности, встреча сборных Иордании и Австрии в рамках 1-го тура «Мундиаля» (1:3), хоть и завершилась победой европейского гранда, оставила у болельщиков сильное впечатление от борьбы на поле.

Несмотря на то, что представители Азии начали крупный турнир с поражения, главный тренер сборной Иордании Джамаль Селлами на пресс-конференции высоко оценил действия своих подопечных и остановился на истинных причинах проигранного матча.

«Я горжусь мужеством, которое проявили ребята»

Опытный специалист на официальной пресс-конференции после игры не скрыл, что счет на табло не отражал реальную картину на поле, и он в восторге от содержательной игры своей команды:

«На мой взгляд, итоговый результат не может в полной мере выразить тот огромный и тяжелый труд, который иорданские футболисты проделали на поле. Лично я очень доволен интенсивной игрой своих подопечных и искренне ими горжусь. Честно говоря, до начала турнира никто не ожидал от нас такого мужества, умения захватить инициативу и эффективно использовать возникшие опасные моменты».

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с основными результатами матча, звездами соперника, которых отметил тренер, и их статистикой на поле:

Состояние сборной Иордании

Преимущество сборной Австрии

Футболисты титулованного соперника

Действия звезд в игре

• Результат не соответствовал игре


• Высокое мужество и инициатива


• Тренер гордится командой

Общий счет: 3:1


• Опыт европейского гранда


• Важные 3 очка в первом туре

Давид Алаба («Реал Мадрид»)


Конрад Лаймер («Бавария»)

• Голов или ассистов не зафиксировано


• Алаба был заменен на 59-й минуте

«Звезды гранд-клубов в составе соперника создали разницу»

Также главный тренер Иордании объяснил отсутствие очков в матче против европейцев высоким уровнем (классом) исполнителей в составе оппонента:

«Мы не смогли победить сборную Австрии, потому что в их составе есть представители гранд-клубов, заявившие о себе в мировом футболе. В частности, присутствие на поле таких звезд, как защитник мадридского «Реала» Давид Алаба и полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер, дало сопернику дополнительное преимущество. Именно наличие футболистов такого высокого уровня решило судьбу матча».

Примечательно, что хотя Селлами указал на этих двух звезд как на главный фактор поражения, в данном матче Конрад Лаймер и Давид Алаба не отметились ни одним результативным действием (голом или голевой передачей). Более того, игрок «сливочных» Алаба не смог показать свою лучшую игру и был заменен уже на 59-й минуте встречи.

Вывод спортивных обозревателей Замин:

Несмотря на поражение, сборная Иордании доказала силу азиатского футбола и возможность бесстрашно играть против европейских грандов. Защита тренером своей команды и акцент на звездах соперника, несомненно, станут психологической поддержкой для футболистов перед следующими турами. Желаем представителям Азии удачи в следующих матчах!

Следите за самыми неожиданными результатами, жаркими матчами и самыми громкими заявлениями тренеров на чемпионате мира вместе с нами на страницах Замин!

Жамаль СелламиИорданияАвстрия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как Харри Кейн стал сильнее после неудач в ГерманииКак Харри Кейн стал сильнее после неудач в ГерманииСегодня, 15:37Криштиану Роналду и ЧМ-2026: какой будет новая роль легенды ПортугалииКриштиану Роналду и ЧМ-2026: какой будет новая роль легенды ПортугалииСегодня, 15:37Бернарду Силва перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агентаБернарду Силва перешел в «Реал Мадрид» в качестве свободного агентаСегодня, 15:19Почему Трент Александер-Арнольд не попадает в сборную Англии? Каррагер объяснил причинуПочему Трент Александер-Арнольд не попадает в сборную Англии? Каррагер объяснил причинуСегодня, 15:11Томас Тухель и Англия: споры вокруг состава перед чемпионатом мира 2026 годаТомас Тухель и Англия: споры вокруг состава перед чемпионатом мира 2026 годаСегодня, 14:58Неймар вернулся к тренировкам: звезда сборной Бразилии восстанавливается после травмыНеймар вернулся к тренировкам: звезда сборной Бразилии восстанавливается после травмыСегодня, 14:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия