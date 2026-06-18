Томас Парти покидает «Вильярреал»: будущее ганского полузащитника под вопросом

·22·Спорт
Томас Парти покидает «Вильярреал»: будущее ганского полузащитника под вопросом

Бывший опорный полузащитник «Арсенала» Томас Парти этим летом станет свободным агентом. Испанский клуб «Вильярреал» решил не пользоваться правом продления действующего контракта с футболистом еще на один год. Ожидается, что это решение серьезно повлияет не только на карьеру ганца в клубе, но и на его профессиональное будущее в целом. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации The Athletic и Sport, руководство «Вильярреала» дало шанс Парти, который попрощался с «Арсеналом» летом 2025 года. Тогда стороны подписали годичный контракт, который включал пункт о продлении сотрудничества еще на 12 месяцев. Однако испанский клуб предпочел не активировать этот пункт, и в конце июня полузащитник официально останется без клуба.

Результаты на поле и атмосфера в раздевалке

В прошлом сезоне Томас Парти провел в составе «Вильярреала» 32 матча во всех турнирах и внес свой вклад в то, что команда заняла место в тройке лучших Ла Лиги. Несмотря на это, ситуация внутри клуба была не самой гладкой. По имеющимся данным, некоторые члены команды выражали недовольство игрой в одном составе с футболистом из-за его личной жизни и окружающих его конфликтов.

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг изначально встал на защиту футболиста, подчеркнув, что презумпция невиновности является важной ценностью для клуба. Однако юридические проблемы и давление в командном коллективе, похоже, повлияли на окончательное решение клуба. Теперь руководство готовится формировать новый проект без Парти.

Юридические проблемы и международные препятствия

Как пишет Goal.com, Томас Парти в настоящее время ожидает судебного процесса в Великобритании по очень серьезным обвинениям. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам, связанным с насилием. Хотя футболист отрицает все обвинения и настаивает на своей невиновности, основные судебные заседания назначены на июнь 2027 года. Это заставляет многие европейские клубы воздерживаться от подписания контракта с ним.

Данная ситуация также негативно сказывается на участии футболиста в матчах сборной Ганы. Несмотря на статус вице-капитана команды, он пропускает важные игры отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. В частности, из-за отказа в визе в Канаду он не смог помочь товарищам по команде в матче против Панамы.

В нынешних условиях 31-летнему Томасу Парти будет непросто найти новый клуб. Топ-клубы больше обеспокоены репутационными рисками, связанными с судебными процессами, чем его спортивной формой. Ожидается, что ближайшие месяцы станут решающими для ганского футболиста не только в спортивном плане, но и для его личной жизни и свободы.

Томас ПартиВильярреалАрсеналЛа ЛигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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