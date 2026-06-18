Как эксперты оценили игру наших легионеров, выступавших в РПЛ?

·3·Спорт
Как эксперты оценили игру наших легионеров, выступавших в РПЛ?

Групповой этап чемпионата мира по футболю 2026 года в самом разгаре за океаном. Национальная сборная Узбекистана, оказавшаяся в центре внимания миллионов соотечественников, провела свой первый в истории матч на Мундиале. «Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро начали дебютную встречу против сильного представителя Южной Америки — Колумбии, достойно защищая свои ворота на протяжении почти сорока минут. Даже после пропущенного первого гола команда проявила волю и сумела восстановить равновесие, однако ответить на два последующих забитых мяча не удалось, и матч завершился поражением со счетом 1:3.

После этой встречи авторитетное издание «Евро-Футбол» обратило особое внимание на то, что в составе нашей сборной на поле вышли четверо футболистов, ранее выступавших в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Если действия защитника Рустама Ашурматова были проанализированы в отдельном материале, то в данной статье подробно оценивается игра остальных трех известных легионеров, хорошо знакомых любителям российского спорта. Эксперты установили стартовую оценку в начале матча на уровне 6,0 баллов и выставили свои оценки футболистам по 10-балльной системе.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться со статистическими результатами бывших звезд РПЛ в матче против Колумбии и выводами экспертов:

Имя футболиста

Оценка (10)

Основные действия и статистика в матче

Тактический комментарий экспертов

Остон Урунов

3,0 балла

• За 45 минут коснулся мяча всего 8 раз.


• Совершил всего 2 точных передачи.

• Выпал из игры в первом тайме и был заменен в перерыве.

Аббосбек Файзуллаев

4,0 балла

• Забил исторический гол в пустые ворота и заработал несколько стандартов.


• Зафиксировано 5 точных пасов и 16 потерь мяча.

• Много терял мяч, не хватило активности в обострении атак.

Элдор Шомуродов

4,0 балла

• Создал голевой момент своим ударом, но потерял мяч в центре поля.


• В последние минуты не хватило скорости.

• Принимал непосредственное участие в эпизодах с двумя пропущенными голами.

Остон Урунов почти не отметился на поле

Бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов в первом тайме не смог проявить свое мастерство и остался практически незаметным. По этой причине главный тренер Каннаваро заменил его в перерыве вместе с Шерзодом Насруллаевым. Целью было добавить свежих сил и высокой скорости на левый фланг. В значительной степени эта тактическая замена себя оправдала — во втором тайме, отставая в счете, наши представители начали играть более опасно и активно в атаке, и мяч чаще перемещался именно по левому флангу. Однако личная статистика Урунова не была впечатляющей: за 45+5 минут на поле он коснулся мяча всего 8 раз, из которых только две передачи дошли до партнеров. Аналитики издания оценили его как полностью выпавшего из игры.

Файзуллаев: исторический гол, но много потерь

Бывшая звезда московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал автором исторического гола для нашей страны, точно пробив в пустые ворота с удобной дистанции внутри штрафной площади соперника, а также заработал несколько опасных штрафных ударов. Однако эксперты отметили, что, помимо этих действий, положительных моментов в его игре было мало. Аббосбек, как и в предыдущих матчах, часто отдавал мяч сопернику в линии атаки и не смог внести достаточный вклад в развитие наступлений. Цифры говорят сами за себя: при всего 5 точных передачах он потерял мяч 16 раз, а 6 его навесов не достигли адресата. Несмотря на перевод на левый фланг после перерыва, эта тактика не смогла кардинально изменить ситуацию.

Спорные моменты Элдора Шомуродова

Капитан нашей сборной и бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов оказался в центре двух условных голевых моментов. В первом случае, когда Достонбек Хамдамов доставил мяч с левого фланга, Элдор нанес мощный удар, заставив вратаря Варгаса ошибиться — отскочивший от голкипера мяч Файзуллаев отправил в сетку. Однако радость была недолгой: всего через пять минут Шомуродов, оказавшись под прессингом соперника в центре поля, потерял мяч в пользу Пуэрты, и именно из-за этой грубой ошибки в наши ворота прилетел второй гол Колумбии. В последние секунды матча, на 90+2-й минуте, Элдор упустил возможность, не успев достаточно быстро добежать до правого края штрафной; хотя Джон Ариас, пришедший туда первым, казалось, сыграл рукой, судья в этом спорном эпизоде пенальти не назначил.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Для наших ведущих легионеров, набравших большой опыт в чемпионате России, первый тур чемпионата мира прошел значительно тяжелее, чем ожидалось. Разумеется, эти оценки служат не для того, чтобы деморализовать футболистов, а для того, чтобы сделать правильные выводы из ошибок. Впереди нас ждет разгневанная сборная Португалии во главе с Cristiano Ronaldo. Верим, что Фабио Каннаваро исправит ошибки игроков и в следующем туре команда продемонстрирует настоящий боевой настрой. Покажи всю свою силу, Узбекистан, мы продолжаем в тебя верить!

Самые горячие экспертные анализы чемпионата мира, статистика наших легионеров и дальнейший путь сборной на Мундиале — следите за всем этим вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Когда говорят цифры: как статистика доказала превосходство КолумбииКогда говорят цифры: как статистика доказала превосходство КолумбииСегодня, 07:00Речь Томаса Тухеля вдохновила Англию: Гарри Кейн раскрыл секреты победыРечь Томаса Тухеля вдохновила Англию: Гарри Кейн раскрыл секреты победыСегодня, 06:55Беспощадная статистика: какие оценки получили наши футболисты в матче с КолумбиейБеспощадная статистика: какие оценки получили наши футболисты в матче с КолумбиейСегодня, 06:50Эксперты назвали футболистов, провалившихся в матче с КолумбиейЭксперты назвали футболистов, провалившихся в матче с КолумбиейСегодня, 06:36Роберто Мартинес под огнем критики: поставил ли тренер Португалии дружбу с Криштиану Роналду выше интересов команды?Роберто Мартинес под огнем критики: поставил ли тренер Португалии дружбу с Криштиану Роналду выше интересов команды?Сегодня, 06:32Колумбийские болельщики поддержали плачущего мальчика из УзбекистанаКолумбийские болельщики поддержали плачущего мальчика из УзбекистанаСегодня, 06:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана