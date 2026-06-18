Как эксперты оценили игру наших легионеров, выступавших в РПЛ?

Групповой этап чемпионата мира по футболю 2026 года в самом разгаре за океаном. Национальная сборная Узбекистана, оказавшаяся в центре внимания миллионов соотечественников, провела свой первый в истории матч на Мундиале. «Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро начали дебютную встречу против сильного представителя Южной Америки — Колумбии, достойно защищая свои ворота на протяжении почти сорока минут. Даже после пропущенного первого гола команда проявила волю и сумела восстановить равновесие, однако ответить на два последующих забитых мяча не удалось, и матч завершился поражением со счетом 1:3.

После этой встречи авторитетное издание «Евро-Футбол» обратило особое внимание на то, что в составе нашей сборной на поле вышли четверо футболистов, ранее выступавших в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Если действия защитника Рустама Ашурматова были проанализированы в отдельном материале, то в данной статье подробно оценивается игра остальных трех известных легионеров, хорошо знакомых любителям российского спорта. Эксперты установили стартовую оценку в начале матча на уровне 6,0 баллов и выставили свои оценки футболистам по 10-балльной системе.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться со статистическими результатами бывших звезд РПЛ в матче против Колумбии и выводами экспертов:

Имя футболиста Оценка (10) Основные действия и статистика в матче Тактический комментарий экспертов • Остон Урунов 3,0 балла • За 45 минут коснулся мяча всего 8 раз.

• Совершил всего 2 точных передачи. • Выпал из игры в первом тайме и был заменен в перерыве. • Аббосбек Файзуллаев 4,0 балла • Забил исторический гол в пустые ворота и заработал несколько стандартов.

• Зафиксировано 5 точных пасов и 16 потерь мяча. • Много терял мяч, не хватило активности в обострении атак. • Элдор Шомуродов 4,0 балла • Создал голевой момент своим ударом, но потерял мяч в центре поля.

• В последние минуты не хватило скорости. • Принимал непосредственное участие в эпизодах с двумя пропущенными голами.

Остон Урунов почти не отметился на поле

Бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов в первом тайме не смог проявить свое мастерство и остался практически незаметным. По этой причине главный тренер Каннаваро заменил его в перерыве вместе с Шерзодом Насруллаевым. Целью было добавить свежих сил и высокой скорости на левый фланг. В значительной степени эта тактическая замена себя оправдала — во втором тайме, отставая в счете, наши представители начали играть более опасно и активно в атаке, и мяч чаще перемещался именно по левому флангу. Однако личная статистика Урунова не была впечатляющей: за 45+5 минут на поле он коснулся мяча всего 8 раз, из которых только две передачи дошли до партнеров. Аналитики издания оценили его как полностью выпавшего из игры.

Файзуллаев: исторический гол, но много потерь

Бывшая звезда московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал автором исторического гола для нашей страны, точно пробив в пустые ворота с удобной дистанции внутри штрафной площади соперника, а также заработал несколько опасных штрафных ударов. Однако эксперты отметили, что, помимо этих действий, положительных моментов в его игре было мало. Аббосбек, как и в предыдущих матчах, часто отдавал мяч сопернику в линии атаки и не смог внести достаточный вклад в развитие наступлений. Цифры говорят сами за себя: при всего 5 точных передачах он потерял мяч 16 раз, а 6 его навесов не достигли адресата. Несмотря на перевод на левый фланг после перерыва, эта тактика не смогла кардинально изменить ситуацию.

Спорные моменты Элдора Шомуродова

Капитан нашей сборной и бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов оказался в центре двух условных голевых моментов. В первом случае, когда Достонбек Хамдамов доставил мяч с левого фланга, Элдор нанес мощный удар, заставив вратаря Варгаса ошибиться — отскочивший от голкипера мяч Файзуллаев отправил в сетку. Однако радость была недолгой: всего через пять минут Шомуродов, оказавшись под прессингом соперника в центре поля, потерял мяч в пользу Пуэрты, и именно из-за этой грубой ошибки в наши ворота прилетел второй гол Колумбии. В последние секунды матча, на 90+2-й минуте, Элдор упустил возможность, не успев достаточно быстро добежать до правого края штрафной; хотя Джон Ариас, пришедший туда первым, казалось, сыграл рукой, судья в этом спорном эпизоде пенальти не назначил.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Для наших ведущих легионеров, набравших большой опыт в чемпионате России, первый тур чемпионата мира прошел значительно тяжелее, чем ожидалось. Разумеется, эти оценки служат не для того, чтобы деморализовать футболистов, а для того, чтобы сделать правильные выводы из ошибок. Впереди нас ждет разгневанная сборная Португалии во главе с Cristiano Ronaldo. Верим, что Фабио Каннаваро исправит ошибки игроков и в следующем туре команда продемонстрирует настоящий боевой настрой. Покажи всю свою силу, Узбекистан, мы продолжаем в тебя верить!

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