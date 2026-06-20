ЧМ-2026: Неожиданный результат в группе Д — Парагвай обыграл Турцию!

На полях Северной Америки вошли в решающую фазу матчи 2-го тура группы «Д» чемпионата мира. На великолепном «Ливайс Стэдиум» в городе Санта-Клара сборная Турции встретилась с Парагваем и неожиданно уступила с минимальным счетом.

Быстрый гол и хроника матча

Единственный гол, определивший исход встречи, был забит уже в первые минуты матча:

2-я минута (0:1): В то время как защитники сборной Турции еще не успели полностью включиться в игру, футболист Парагвая Галарса эффективно воспользовался удобным моментом и поразил ворота Чакира.

Ход игры: После гола турки во главе с Хаканом Чалханоглу и Ардой Гюлером усилили натиск, однако надежная оборона Парагвая и уверенная игра голкипера Хилла не позволили Турции сравнять счет.

Положение в группе

Напомним, что во втором локальном матче этой группы хозяева, сборная США, обыграли Австралию со счетом 2:0 в этом противостоянии. Победа Парагвая сделала борьбу за выход в плей-офф в группе «Д» еще более запутанной и интересной.

Составы команд и замены

Ознакомиться со списком футболистов, вышедших на поле, можно ниже:

Турция&нбсп;—&нбсп;Чакир, Мюльдур, Демирал, Бардакчи (Кокчу 86), Кадиоглу (Эльмали 71), Юксек (Узун 60), Чалханоглу, Акгун (Гюль 60), Гюлер, Йылдыз, Актуркоглу (Йылмаз 46).

Парагвай —&нбсп;Хилл, Касерес (Майдана 81), Гомес, Альдерете, Алонсо, Альмирон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса (Канале 90+1), Энсисо (Авалос 90+1), Питта (Бобадилья 46).

Предупреждения: Галарса 4, Эльмалы 71.

Удаление: Альмирон 45+3.

Детали матча: Дата: 20 июня 2026 года Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, США) Судьи и атмосфера: Тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе, стали свидетелями настоящего прагматичного футбола представителей двух континентов. Продемонстрировавший высокую тактическую дисциплину Парагвай добыл свои первые важные очки в турнире.

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