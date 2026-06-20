ЧМ-2026: Неожиданный результат в группе Д — Парагвай обыграл Турцию!

·26·Спорт
ЧМ-2026: Неожиданный результат в группе Д — Парагвай обыграл Турцию!

На полях Северной Америки вошли в решающую фазу матчи 2-го тура группы «Д» чемпионата мира. На великолепном «Ливайс Стэдиум» в городе Санта-Клара сборная Турции встретилась с Парагваем и неожиданно уступила с минимальным счетом.

Быстрый гол и хроника матча

Единственный гол, определивший исход встречи, был забит уже в первые минуты матча:

  • 2-я минута (0:1): В то время как защитники сборной Турции еще не успели полностью включиться в игру, футболист Парагвая Галарса эффективно воспользовался удобным моментом и поразил ворота Чакира.

  • Ход игры: После гола турки во главе с Хаканом Чалханоглу и Ардой Гюлером усилили натиск, однако надежная оборона Парагвая и уверенная игра голкипера Хилла не позволили Турции сравнять счет.

Положение в группе

Напомним, что во втором локальном матче этой группы хозяева, сборная США, обыграли Австралию со счетом 2:0 в этом противостоянии. Победа Парагвая сделала борьбу за выход в плей-офф в группе «Д» еще более запутанной и интересной.

Составы команд и замены

Ознакомиться со списком футболистов, вышедших на поле, можно ниже:

Турция&нбсп;&нбсп;Чакир, Мюльдур, Демирал, Бардакчи (Кокчу 86), Кадиоглу (Эльмали 71), Юксек (Узун 60), Чалханоглу, Акгун (Гюль 60), Гюлер, Йылдыз, Актуркоглу (Йылмаз 46).
Парагвай&нбсп;Хилл, Касерес (Майдана 81), Гомес, Альдерете, Алонсо, Альмирон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса (Канале 90+1), Энсисо (Авалос 90+1), Питта (Бобадилья 46).

Предупреждения: Галарса 4, Эльмалы 71.

Удаление: Альмирон 45+3.

Детали матча:

Дата: 20 июня 2026 года

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, США)

Судьи и атмосфера: Тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе, стали свидетелями настоящего прагматичного футбола представителей двух континентов. Продемонстрировавший высокую тактическую дисциплину Парагвай добыл свои первые важные очки в турнире.

Продолжайте следить за жаркими матчами и неожиданными результатами следующих туров Мундиаля вместе с нами!

ПарагвайТурцияЛевис СтейдиумСанта-КлараСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026: Сборная Марокко обыграла ШотландиюЧМ-2026: Сборная Марокко обыграла ШотландиюСегодня, 12:05Бразилия лидирует в группе С — Гаити разгромлено!Бразилия лидирует в группе С — Гаити разгромлено!Сегодня, 11:58Трогательный пост Аббосбека Файзуллаева после исторического голаТрогательный пост Аббосбека Файзуллаева после исторического голаСегодня, 11:51Аббосбек Файзуллаев стал звездой соцсетей в КолумбииАббосбек Файзуллаев стал звездой соцсетей в КолумбииСегодня, 11:34Неймар возвращается в строй: Карло Анчелотти порадовал болельщиков сборной БразилииНеймар возвращается в строй: Карло Анчелотти порадовал болельщиков сборной БразилииСегодня, 08:55США обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-оффСША обыграли Австралию и досрочно вышли в плей-оффСегодня, 02:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана