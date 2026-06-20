Чемпионат мира: Алжир подал жалобу в ФИФА на Лионеля Месси и Мак Аллистера

Поражение со счетом 0:3 от сборной Аргентины в открывающем матче группового этапа чемпионата мира вызвало резкое недовольство Федерации футбола Алжира. Североафриканцы выразили протест против решений польского арбитра Шимона Марциняка, судившего встречу, и направили официальную жалобу в ФИФА. Основные претензии касаются грубых эпизодов с участием Лионеля Месси и Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания The Athletic, алжирская сторона особо выделяет эпизод, произошедший на 30-й минуте матча. В нем капитан Аргентины Лионель Месси в столкновении с защитником Аисса Манди совершил опасное действие шипами бутс. Федерация Алжира считает, что в этой ситуации Месси должен был быть удален с поля.

Также в жалобе упоминается эпизод с полузащитником Алексисом Мак Аллистером. Сообщается, что в столкновении с алжирцем Ибрагимом Мазой он нанес сопернику удар локтем, однако арбитр не принял никаких дисциплинарных мер. Алжирская сторона утверждает, что подобные моменты оказали прямое влияние на результат игры.

Реакция тренера и федерации

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович, комментируя ситуацию, не скрыл своего недовольства судейством. «Нет смысла обсуждать гипотетические ситуации, но все всё видели, включая меня», — отметил специалист. По словам анонимных источников в федерации, команда глубоко возмущена тем, что безопасность их игроков на поле не была обеспечена.

На фоне этих споров матч стал историческим для Лионеля Месси. Он провел свой 200-й матч за сборную Аргентины и оформил хет-трик. Этими голами Месси побил рекорд Мирослава Клозе (16 голов) по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира. Однако протесты команды соперника немного омрачили этот торжественный вечер.

На данный момент ФИФА и другие официальные футбольные организации не дали комментариев по поводу жалобы Алжира. Действующие чемпионы мира продолжают подготовку к следующим матчам. В групповом этапе Аргентина встретится со сборными Австрии и Иордании. Подопечным Лионеля Скалони потребуется соблюдать баланс между дисциплиной и атакующим стилем, чтобы досрочно решить вопрос с выходом в плей-офф.