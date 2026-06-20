Реал Мадрид официально отреагировал на слухи о трансфере Майкла Олисе

·4·Спорт
Реал Мадрид официально отреагировал на слухи о трансфере Майкла Олисе

Испанский клуб «Реал Мадрид» неожиданно и резко отреагировал на трансферные слухи вокруг полузащитника «Баварии» Майкла Олисе. В последние дни в европейских спортивных изданиях распространились сообщения о том, что «сливочные» готовы выделить значительную сумму за французского таланта. Однако мадридский гранд официально опроверг эту информацию, заявив, что никаких переговоров с футболистом не ведется. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

«Реал Мадрид», который обычно не комментирует каждый трансферный слух, на этот раз счел необходимым внести ясность в ситуацию. По информации Goal.com, руководство клуба не выходило на связь ни с агентами Майкла Олисе, ни с руководством «Баварии». Данное заявление было сделано в разгар трансферного окна, чтобы пресечь спекуляции и позволить команде сосредоточиться на предсезонной подготовке.

Официальное заявление и позиция клуба

В документе, опубликованном пресс-службой «Реал Мадрида», говорится: «В ответ на сообщения в различных средствах массовой информации о заинтересованности нашего клуба в услугах игрока «Баварии» Майкла Олисе, «Реал Мадрид C.F.» заявляет, что мы не вступали в прямые или косвенные контакты с данным футболистом, его представителями или любым другим связанным с ним лицом».

Майкл Олисе в прошлом сезоне продемонстрировал феноменальную игру в Бундеслиге, приняв участие в 52 матчах во всех турнирах. На его счету 22 гола и впечатляющие 31 голевая передача. Предполагалось, что такая статистика идеально подойдет для очередного проекта «Галактикос» Флорентино Переса, однако мадридский клуб удовлетворен своей нынешней линией атаки.

Стоит отметить, что между «Реал Мадридом» и «Баварией» существуют многолетние профессиональные и дружеские отношения. Испанский клуб в своем заявлении особо подчеркнул эти связи, отметив, что никогда не будет обходить официальные каналы в любых трансферных вопросах и выразил глубокое уважение к мюнхенскому клубу. Подобные официальные опровержения наблюдались ранее и во время шумихи вокруг трансфера Килиана Мбаппе.

Согласно сообщениям, когда Флорентино Перес ранее упоминал о предложении в размере 150 миллионов евро, говорилось, что речь шла именно о Майкле Олисе. Однако позже клуб пояснил, что эта сумма была предназначена для нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. На данный момент «Реал Мадрид» сформировал свой состав, и новые крупные покупки, судя по всему, не планируются.

Эта ситуация в очередной раз доказывает, как быстро распространяются трансферные слухи в современном футболе и почему клубы иногда вынуждены делать открытые заявления для защиты своей репутации и отношений с другими командами. Ожидается, что Майкл Олисе продолжит защищать цвета «Баварии» как минимум в следующем сезоне.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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