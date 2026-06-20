Килиан Мбаппе о Майкле Олисе: «Он игрок сегодняшнего и завтрашнего дня»

·39·Спорт
Килиан Мбаппе о Майкле Олисе: «Он игрок сегодняшнего и завтрашнего дня»

Капитан сборной Франции и звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе высоко оценил своего одноклубника Майкла Олисе. После матча чемпионата мира против Сенегала, завершившегося победой со счетом 3:1, Мбаппе признал мастерство молодого вингера. Стоит отметить, что именно Олисе отметился двумя голевыми передачами на оба гола Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию Л'Éкуипе Мбаппе особо отметил элегантность Олисе на поле и его умение видеть игру. По его словам, Майкл является одним из главных звезд не только сегодняшнего дня, но и будущего. Капитан также остановился на немногословном и сдержанном характере футболиста.

Элегантность на поле и скромность

«Он игрок сегодняшнего и завтрашнего дня. Майкл обладает особой элегантностью и способностью видеть поле. Мы очень хорошо ладим. Он осторожно подбирает слова и мало говорит, но вместо этого за него говорят ноги на поле. Примите его таким, какой он есть, он никогда не изменится», — сказал Килиан Мбаппе.

24-летний Олисе, который сейчас защищает цвета «Баварии», отреагировал на похвалу капитана. Он отметил, что слышать такое признание приятно, однако он должен продолжать работать над собой. Олисе заявил, что пока считает себя лишь «игроком сегодняшнего дня» и стремится покорить более высокие вершины в будущем.

Успешный путь в Германии

Карьера Майкла Олисе резко пошла в гору после перехода в мюнхенскую «Баварию». В сезоне 2025-26 он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 голевую передачу. Эти показатели принесли ему титул «Лучшего футболиста сезона» в Бундеслиге.

По данным Goal.com, Олисе провел 18 матчей в составе сборной Франции, забив 7 голов. В команде под руководством Дидье Дешана он вместе с Мбаппе и Дембеле образует мощное трио в линии атаки. Футболист, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде-2024, теперь борется за титул чемпиона мира.

Сборная Франции стремится повторить успехи 1998 и 2018 годов и завоевать третий в своей истории кубок чемпиона мира. Стабильная игра таких талантов, как Олисе, еще больше увеличивает шансы «трехцветных» на этом престижном турнире.

ФранцияКилиан МбаппеМайкл ОлисеБавария МюнхенЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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