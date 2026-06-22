Матч Бельгии и Ирана завершился вничью

·4·Спорт
Матч Бельгии и Ирана завершился вничью

Встреча сборных Бельгии и Ирана, выступающих в группе «Г» на групповом этапе ЧМ-2026, завершилась нулевой ничьей. Матч, прошедший на стадионе в Лос-Анджелесе, закончился со счетом 0:0. Голы в игре забиты не были. На 67-й минуте встречи бельгийский футболист Натан Нгой получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Бельгия на протяжении всего матча владела значительным преимуществом. Команда нанесла 22 удара по воротам соперника, из которых 7 были точными. Иран, в свою очередь, нанес 7 ударов, 3 из которых пришлись в створ.

Бельгийцы также доминировали во владении мячом: их показатель составил 68% против 32% у Ирана. Сборная Бельгии выполнила 575 передач с точностью 88%. Иранские футболисты сделали 206 пасов с точностью 73%.

По количеству нарушений Бельгия совершила 7 фолов, а Иран — 9. Обе команды получили по одной желтой карточке. Красная карточка была зафиксирована только в счет Бельгии.

По количеству офсайдов Иран опередил соперника со счетом 4:3. В исполнении угловых преимущество осталось за Бельгией — 4:2.

После этой ничьей Иран и Бельгия набрали по 2 очка после двух туров. Благодаря лучшей разнице мячей Иран занял первое место в группе «Г», а Бельгия — второе.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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