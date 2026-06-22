Каннаваро: Мы не боимся Португалии, на поле нет места дружбе

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями перед важным матчем против Португалии во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

В интервью пресс-службе ОФУ итальянский специалист высоко оценил силу соперника. В то же время он отметил, что старается избавить своих футболистов от лишнего давления и вывести их на поле с уверенностью.

По словам Каннаваро, Узбекистан сыграет против одной из сильнейших и самых звездных команд чемпионата мира. В составе Португалии много высококлассных футболистов, выступающих в ведущих клубах Европы.

Разумеется, основное внимание будет приковано к Криштиану Роналду. Каннаваро признал португальского нападающего одним из величайших представителей мирового футбола за последние 20 лет наряду с Лионелем Месси.

«Я стараюсь снизить давление на своих игроков. Ведь мы играем против одной из сильнейших команд чемпионата мира. Состав Португалии полон звездных футболистов, и, конечно, у них есть Криштиану Роналду. Последние 20 лет он вместе с Лионелем Месси остается одним из величайших футболистов мира», — сказал Каннаваро.

Главный тренер также отдельно остановился на стиле игры Португалии. Он отметил, что подопечные Роберто Мартинеса любят долго контролировать мяч, управлять темпом игры с помощью коротких передач и не давать сопернику свободы действий.

Португалия способна создать опасность при каждой атаке. Поэтому от футболистов Узбекистана потребуется максимальная дисциплина, внимательность и сплоченность в обороне.

Однако Каннаваро не хочет, чтобы его команда весь матч только оборонялась. Согласно его плану, «Белые волки» при владении мячом должны смело идти вперед и создавать проблемы сопернику.

«Португалия любит контролировать мяч. Они управляют игрой через короткие пасы и опасны в каждой ситуации. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированы в защите. В то же время, когда мяч у нас, мы должны стараться создавать им проблемы», — отметил специалист.

По мнению Каннаваро, в мире нет абсолютно безупречных команд. У каждого соперника, наряду с сильными сторонами, есть и слабые места, которыми можно воспользоваться.

Тренерский штаб Узбекистана детально проанализировал игру Португалии. Теперь основная задача будет заключаться в том, чтобы максимально ограничить преимущества соперника и эффективно использовать свободные зоны и слабые стороны.

Каннаваро также подчеркнул, что имя и статус Роналду не должны создавать дополнительное давление на футболистов. По его словам, как только матч начнется, на поле останутся не звезды, а две команды, борющиеся за результат.

«Роналду — великий футболист и огромная звезда. Но после начала игры обо всем этом нужно забыть. Мы должны сосредоточиться только на своей задаче», — сказал главный тренер.

Итальянский специалист добавил, что вне поля между футболистами могут быть искренние отношения, но после первого свистка судьи дружба отходит на второй план.

«Вне поля отношения могут быть очень хорошими. Но на поле вы не друзья. Там нужно думать только об интересах своей команды», — подчеркнул Каннаваро.

Главный тренер также рассказал о том, какое впечатление сборная Узбекистана должна оставить на чемпионате мира. Несмотря на то, что национальная команда является историческим дебютантом, он хочет, чтобы её запомнили как команду, которая не боится сильных соперников, дисциплинирована и демонстрирует самобытный футбол.

«Я хочу, чтобы Узбекистан запомнили как сборную, которая впервые участвует в чемпионате мира, но не боится сильных команд. Мы должны быть признаны как команда, которая показывает хороший футбол, хорошо организована и дисциплинирована», — сказал он.

Каннаваро добавил, что Узбекистан уважает всех соперников, но хочет такого же отношения и к национальной команде. Для этого «Белые волки» должны доказать на поле свою силу, характер и способность вести достойную борьбу.

В ходе беседы специалист также рассказал о том, как он пришел в тренерскую профессию. Он признался, что в детстве мечтал быть только футболистом, а тренерство поначалу считал очень сложной и тяжелой профессией.

Перед завершением карьеры футболиста Каннаваро задумывался о том, чтобы стать спортивным директором или менеджером клуба. Однако со временем интерес к тренерству вырос, и сегодня он не скрывает, что получает огромное удовольствие от своей работы.

«Честно говоря, сейчас я очень люблю эту работу. Каждый день, просыпаясь утром, я стараюсь изучать что-то новое, смотреть матчи и делиться своим опытом с футболистами», — сказал Каннаваро.

По его словам, передача знаний и опыта футболистам, вклад в их рост — одно из самых ценных чувств в тренерстве. Именно этот процесс приносит ему счастье и новую мотивацию.

Матч против Португалии станет очередным серьезным испытанием для Узбекистана. Независимо от того, насколько сильны имя и состав соперника, Каннаваро требует от своих подопечных дисциплины, смелости и веры в свои силы.

«Белые волки» выходят на поле не только для того, чтобы уважать соперника, но и для того, чтобы заставить уважать себя.