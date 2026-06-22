Конфликт Томаса Тухеля и Джуда Беллингема: кто главный в сборной Англии

Отношения между новым главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем и звездой команды Джудом Беллингемом оказались в центре внимания спортивной общественности. Ожидается, что возникшее между полузащитником «Реал Мадрида» и немецким специалистом своего рода «столкновение личностей» окажет значительное влияние на будущую стратегию национальной команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации бывшего футболиста Денни Миллса, предоставленной Goal.com, Тухель ставит дисциплину на первое место, демонстрируя, что он является абсолютным руководителем. В этой ситуации молодым и амбициозным звездам, таким как Беллингем, придется адаптироваться к строгим требованиям тренера. Говорят, что решения Тухеля касаются не только тактики, но и поведения футболистов на поле.

Дисциплина и звездный статус

Беллингем вышел в стартовом составе в футболке с 10-м номером сборной Англии в матче против Хорватии в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026. Хотя он забил гол и способствовал победе команды со счетом 4:2, отношение Тухеля к футболисту остается несколько осторожным. Эксперты расценивают это как способ тренера послать сигнал всей команде: «Здесь главный я».

По мнению Денни Миллса, Тухелю могли не понравиться некоторые эмоциональные всплески Беллингема и его поведение на поле. Однако подчеркивается, что этот конфликт может послужить росту футболиста. Учитывая, что звезда «Реал Мадрида» еще очень молод, работа с таким опытным тренером станет важным этапом в его профессиональном становлении.

Новая эра и конкуренция

В сборной Англии усиливается не только дисциплина, но и конкуренция за место в составе. Например, такие молодые таланты, как Морган Роджерс, всерьез претендуют на место Беллингема. Это означает, что любому «неприкасаемому» футболисту необходимо продолжать работать над собой. Для Тухеля важнее не имя игрока или его статус в клубе, а то, насколько он вписывается в систему.

Подводя итог, можно сказать, что сборная Англии под руководством Томаса Тухеля вступает в новый этап. Способность игроков уровня «Галактико», таких как Джуд Беллингем, найти общий язык с тренером определит успех Англии на будущих турнирах. Пока Тухель четко обозначил свою позицию: дисциплина и указания тренера стоят выше любого индивидуального таланта.