Фабио Каннаваро рассказал о планах перед матчем Узбекистана и Португалии

·81·Спорт
Фабио Каннаваро рассказал о планах перед матчем Узбекистана и Португалии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро перед игрой против Португалии высказался о сильных сторонах соперника и задачах своей команды.

По его словам, в составе Португалии много высококлассных футболистов, включая Криштиану Роналду. Каннаваро отметил, что португальцы любят контролировать мяч, управлять игрой через короткие передачи и минимизировать возможности соперника для давления.

«Португалия опасна в любой ситуации. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированы в обороне. А когда мяч у нас, нужно стараться создавать им проблемы», — заявил тренер.

Каннаваро отдельно отметил уровень Криштиану Роналду. Однако, по его мнению, после начала матча игроки должны сосредоточиться не на звездных именах соперника, а на своих задачах.

«Роналду — великий футболист и огромная звезда. Но как только матч начнется, об этом нужно забыть. Мы должны полностью сосредоточиться на нашей задаче на поле», — сказал он.

Итальянский специалист также рассказал, какое впечатление он хочет оставить об Узбекистане по итогам турнира. Несмотря на то, что сборная впервые участвует в чемпионате мира, он хочет, чтобы команда запомнилась как организованный, дисциплинированный коллектив, который не боится сильных соперников.

УзбекистанПортугалияФабио КаннавароКриштиану РоналдуЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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