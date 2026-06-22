«Барселона» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна для усиления линии атаки

·41·Спорт
«Барселона» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна для усиления линии атаки

Каталонская «Барселона» изучает вариант с неожиданным кандидатом — капитаном сборной Англии Гарри Кейном, чтобы заполнить позицию центрального нападающего, освободившуюся после ухода Роберта Левандовски. По сообщению спортивного издания, руководство клуба уже связалось с представителями футболиста, чтобы узнать его отношение к переходу в чемпионат Испании. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время у 32-летнего нападающего, выступающего за «Баварию», возникли определенные разногласия по поводу контракта с мюнхенским клубом. Именно эта ситуация может открыть трансферную возможность для «Барселоны». Хотя официальное предложение еще не было отправлено, каталонцы сумели получить предварительную информацию из лагеря футболиста.

Разногласия по сроку контракта

Основная проблема между Гарри Кейном и руководством «Баварии» связана со сроком нового соглашения. Действующий контракт футболиста истекает в 2027 году. По имеющимся данным, Кейн хочет связать свое будущее с Мюнхеном до 2030 года, однако руководство клуба предлагает ему продление всего на два года.

Как пишет Goal.com, на данный момент вероятность этого трансфера оценивается как низкая. Футболист доволен жизнью в Мюнхене, но если переговоры по контракту зайдут в тупик, ситуация может резко измениться. «Барселона» внимательно следит за этим процессом.

Тактические требования Ханси Флика

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик внедряет стиль игры, основанный на высоком прессинге. Поэтому ему нужен нападающий, который будет не только забивать голы, но и активно работать в обороне. Гарри Кейн своим универсализмом полностью соответствует этим требованиям.

Несмотря на это, главной целью в трансферном списке клуба остается нападающий «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес. Аргентинский футболист выразил большую заинтересованность в переходе в «Барселону» и рассматривается как кандидат, максимально подходящий под тактическую схему Флика.

Финансовая сторона трансфера Кейна также будет непростой для каталонцев. Английская звезда получает в «Баварии» зарплату в размере 25 миллионов евро в год. Если стороны не достигнут взаимного соглашения, ожидается, что «Барселона» предпримет решающие действия после чемпионата мира.

БарселонаГарри КейнБаварияТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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