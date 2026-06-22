Криштиану Роналду и Португалия: когда Роберто Мартинес примет твердое решение?

·2·Спорт
Криштиану Роналду и Португалия: когда Роберто Мартинес примет твердое решение?

С началом очередного крупного турнира для сборной Португалии споры вокруг капитана команды Криштиану Роналду снова вспыхнули с новой силой. Безрезультативное участие 41-летнего нападающего в дебютном матче чемпионата мира против сборной ДР Конго вновь поставило на повестку дня вопрос о его месте в основном составе. Несмотря на то, что команда под руководством Роберто Мартинеса считается фаворитом, ничья в первом туре заставила многих задуматься. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В течение матча Роналду был практически незаметен и не смог нанести ни одного точного удара по воротам соперника. В то время как другие звезды мирового футбола — такие как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Гарри Кейн — уже в первом туре забили минимум по два мяча, принеся победу своим командам, Криштиану на протяжении 90 минут оставался в тени. Эта ситуация вызывает резкое недовольство экспертов и болельщиков.

Проблема статистики и эффективности

Прошло почти пять лет с тех пор, как Роналду последний раз забивал в открытой игре на крупных турнирах. В матче с ДР Конго он коснулся мяча всего 9 раз, что является крайне низким показателем для нападающего. Мартинес же не решился заменить звезду, не показавшую никакой эффективности в игре. В результате, после гола Йоане Висса, португальцы не смогли создать достаточного давления, чтобы спасти игру.

Согласно анализу Goal.com, Мартинес должен понять, когда пора убирать свою суперзвезду с поля. В противном случае Португалия рискует снова неудачно завершить чемпионат мира. Хотя тренер после игры выступил в защиту Роналду, действия футболиста на поле не оправдывают эту защиту.

Матч с Узбекистаном — решающее испытание

Следующим соперником сборной Португалии станет национальная сборная Узбекистана, дебютирующая на чемпионате мира. Этот матч, который состоится во вторник, станет настоящим испытанием для Мартинеса и Роналду. Если 41-летний форвард и в этой игре не сможет проявить себя, давление на тренера определенно усилится.

Для узбекистанских футбольных болельщиков эта игра имеет историческое значение. Главной интригой матча остается то, как легенда мирового футбола будет действовать против узбекистанских защитников и решится ли Мартинес на тактические изменения. Победа жизненно необходима Португалии, однако время покажет, является ли Роналду в этом пути главным оружием или препятствием.

В заключение можно сказать, что Португалии не обязательно полностью отказываться от Криштиану Роналду, однако тренер должен взять бразды правления в свои руки и уметь принимать жесткие решения, когда это необходимо. В противном случае мечты звездного состава о чемпионстве могут снова стать миражом.

Криштиану РоналдуПортугалияРоберто МартинесЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Тоттенхэму» порекомендовали нового нападающего на замену Гарри Кейну«Тоттенхэму» порекомендовали нового нападающего на замену Гарри КейнуСегодня, 21:18Роберто Карлос: Если Неймар вернется, Бразилия сможет выйти в финал чемпионата мираРоберто Карлос: Если Неймар вернется, Бразилия сможет выйти в финал чемпионата мираСегодня, 20:56Рустам Ашурматов: «В матче против Португалии выложимся на 1000%»Рустам Ашурматов: «В матче против Португалии выложимся на 1000%»Сегодня, 20:53«Барселона» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна для усиления линии атаки«Барселона» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна для усиления линии атакиСегодня, 20:52Киара Китинг отказалась от нового контракта с «Манчестер Сити»Киара Китинг отказалась от нового контракта с «Манчестер Сити»Сегодня, 20:32«Манчестер Сити» заплатит 17 млн фунтов за тренера на замену Гвардиоле«Манчестер Сити» заплатит 17 млн фунтов за тренера на замену ГвардиолеСегодня, 20:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана