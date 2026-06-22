Криштиану Роналду и Португалия: когда Роберто Мартинес примет твердое решение?

С началом очередного крупного турнира для сборной Португалии споры вокруг капитана команды Криштиану Роналду снова вспыхнули с новой силой. Безрезультативное участие 41-летнего нападающего в дебютном матче чемпионата мира против сборной ДР Конго вновь поставило на повестку дня вопрос о его месте в основном составе. Несмотря на то, что команда под руководством Роберто Мартинеса считается фаворитом, ничья в первом туре заставила многих задуматься. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

В течение матча Роналду был практически незаметен и не смог нанести ни одного точного удара по воротам соперника. В то время как другие звезды мирового футбола — такие как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Гарри Кейн — уже в первом туре забили минимум по два мяча, принеся победу своим командам, Криштиану на протяжении 90 минут оставался в тени. Эта ситуация вызывает резкое недовольство экспертов и болельщиков.

Проблема статистики и эффективности

Прошло почти пять лет с тех пор, как Роналду последний раз забивал в открытой игре на крупных турнирах. В матче с ДР Конго он коснулся мяча всего 9 раз, что является крайне низким показателем для нападающего. Мартинес же не решился заменить звезду, не показавшую никакой эффективности в игре. В результате, после гола Йоане Висса, португальцы не смогли создать достаточного давления, чтобы спасти игру.

Согласно анализу Goal.com, Мартинес должен понять, когда пора убирать свою суперзвезду с поля. В противном случае Португалия рискует снова неудачно завершить чемпионат мира. Хотя тренер после игры выступил в защиту Роналду, действия футболиста на поле не оправдывают эту защиту.

Матч с Узбекистаном — решающее испытание

Следующим соперником сборной Португалии станет национальная сборная Узбекистана, дебютирующая на чемпионате мира. Этот матч, который состоится во вторник, станет настоящим испытанием для Мартинеса и Роналду. Если 41-летний форвард и в этой игре не сможет проявить себя, давление на тренера определенно усилится.

Для узбекистанских футбольных болельщиков эта игра имеет историческое значение. Главной интригой матча остается то, как легенда мирового футбола будет действовать против узбекистанских защитников и решится ли Мартинес на тактические изменения. Победа жизненно необходима Португалии, однако время покажет, является ли Роналду в этом пути главным оружием или препятствием.

В заключение можно сказать, что Португалии не обязательно полностью отказываться от Криштиану Роналду, однако тренер должен взять бразды правления в свои руки и уметь принимать жесткие решения, когда это необходимо. В противном случае мечты звездного состава о чемпионстве могут снова стать миражом.