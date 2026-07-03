SpaceX завершает строительство гигантского завода Гигабай во Флориде

·29·Технологии
SpaceX завершает строительство гигантского завода Гигабай во Флориде

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает совершать революцию в космической индустрии. Огромный производственный комплекс под названием Гигабай, возводящийся на территории космического центра Кеннеди во Флориде, достиг своей максимальной высоты. Ожидается, что это здание откроет новую страницу в истории мировой космонавтики не только благодаря своим масштабам, но и стратегической значимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

На аэрофотоснимках, опубликованных представителем издания НАСАСпакефлигхт @_МаксК_, отчетливо виден масштаб нового комплекса. Завод Гигабай станет одним из крупнейших сооружений в мире, предназначенным для сборки почти тысячи космических кораблей Starship в год. Этот показатель является частью грандиозных планов SpaceX по колонизации Марса и популяризации систем многоразовых ракет.

Новый облик Космического побережья

На фотографиях рядом со зданием Гигабай заметно и историческое здание Вехикле Ассемблй Буилдинг (ВАБ). Соседство этих двух строений имеет символическое значение: там, где готовились миссии «Аполлон» в прошлом, теперь будут собираться самые мощные ракеты будущего. По данным иксбт.ком, строительство новой стартовой башни для Starship на площадке ЛК-39А также вступило в завершающую стадию.

В настоящее время установка флага США на самой верхней части стартовой башни свидетельствует о завершении основных строительных работ. В то же время в районе Робертс Роад активно продолжаются работы по расширению инфраструктуры. Здесь SpaceX стремится увеличить свои производственные мощности и усовершенствовать логистическую систему.

Испытания и планы на будущее

На данный момент SpaceX провела пять успешных тестовых полетов системы Starship (ускорителя Super Heavy и корабля). Хотя пока неизвестно, сколько именно ракет будет собрано в 2025 году, запуск Гигабай резко ускорит этот процесс. Недавно компания также сообщила об успешном проведении статических огневых испытаний двигателей Raptor корабля Шип 40 в течение 60 секунд.

Эти проекты обеспечат SpaceX не только технологическое, но и экономическое превосходство. Конвейерное производство ракет в больших объемах значительно снизит стоимость космических полетов. Это может создать в будущем новые возможности для развивающихся стран, таких как Узбекистан, в запуске спутников в космос и использовании глобальных интернет-сетей.

Резюмируя, можно сказать, что «Космическое побережье» во Флориде полностью меняет свой облик. Завод Гигабай и новые стартовые площадки служат одним из крупнейших материальных шагов на пути превращения человечества в многопланетный вид.

SpaceXStarshipИлон МаскGigabayКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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